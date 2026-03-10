Elf der Woche: Hilden erhöht den Druck – Derby geht nach St. Tönis

VfB 03 Hilden jetzt auf zwei Punkte dran – Foto: IMAGO/Fotostand

5:0 putzt der VfB 03 Hilden den TSV Meerbusch weg, nachdem es in der Vorwoche – trotz überzeugender Leistungen – gekracht hat beim TSV. Außerdem geht das Krefelder Derby in der Grotenbrug an den SC St. Tönis, der jetzt auf Platz drei steht. Das ist die Elf der Woche!

Hattrick für Lenuweit

Einen Hattrick der etwas anderen Art hat sich Phil Lenuweit erarbeitet. Der Schlussmann von ETB Schwarz-Weiß Essen hält drei Spiele in Folge und konnte sich in jeder einzelnen Partie für die Elf der Woche empfehlen.

Die Abwehr regelt das schon

Die Abwehr regelt das schon – könnte man beim VfB 03 Hilden nach diesem Spieltag in jedem Fall meinen. Kein Gegentor kassiert und drei der fünf Tore gehen aufs Konto von Defensivaktueren. Nick Sangl netzt zwei Mal ein, sein Teamkollege Phil Zimmermann gelingt ein Tor. Daneben steht Maximilian Pohlig, der den SC St. Tönis gegen den KFC Uerdingen 1:0 in Führung bringt.

De Stefanos Scorer bringen letztlich nur einen Punkt

Marco De Stefano ist gegen die Holzheimer SG perfekt im Spiel: Den 1:0-Führungtreffer legt er vor, mit dem 2:0 legt er sogar einen eigene Treffer drauf. Die Schlussoffensive lässt die HSG allerdings mal wieder spät jubeln. Luke Kawabe tut es seinem Hildener Abwehrkollegen Sangl gleich. Der US-Amerikaner schnürt den Doppelpack. Tim Kaminski gelingt, wie seinem Schlussmann Lenuweit, der Elf-der-Woche-Hattrick. Für den SV Biemenhorst läuft es zuletzt wieder besser. So auch gegen den VfB Homberg. Beim 3:0-Sieg kann Giuseppe Geukes einen Treffer markieren.

Lo Castro wird zum späten Matchwinner

Die Sportfreunde Baumberg gewinne nach Rückstand 2:1 gegen DJK Adler Frintrop. Simone Lo Castro wird in der 85. Spielminute zum späten Matchwinner. Jannis Schmitz eröffnet in doppelter Überzahl für den SV Biemenhorst – für ihn ist es das dritte Mal in der Elf der Woche. Der letzte Mann der Woche ist Morten Heffungs. Heffungs setzt, knappe fünf Minuten nach dem 1:0, den zweiten Treffer für den SC St. Tönis drauf.

