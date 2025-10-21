Elf der Woche: Hansa schießt sich aus dem Keller – vier Spieler dabei

Hansa Rostock schießt sich gegen den SV Wehen Wiesbaden vorerst aus der Gefahrenzone. Vor heimischem Publikum springt ein 3:0-Sieg heraus, der zu gleich vier Nominierungen führt. Außerdem sind mit Thore Jacobsen und Sigurd Haugen die Torschützen der ersten MSV-Niederlage dabei. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Ryan Don Naderi (Hansa Rostock), Jonas Arweiler (SC Verl), Sigurd Haugen (1860 München)

Starker Rückhalt für nächste weiße Weste

Bei Hansa Rostock läuft es in den meisten Spielen offensiv nicht wirklich in die richtige Richtung – umso mehr können sich die Rostocker über einen Rückhalt wie Benjamin Uphoff freuen. Vorne haben die Hanseaten im elften Spiel zwar erst elf Tore erzielt, defensiv zählen sie mit zwölf Gegentreffern zu den besten der Liga. Für Uphoff ist es die zweite Nominierung.

Doppelte Hoffenheimer und ein Mannheimer

Die U23 der TSG 1899 Hoffenheim fährt einen überraschenden 4:0-Sieg gegen den VfL Osnabrück ein. Die Lila-Weißen hätten mit einem Sieg eigentlich auf einen Aufstiegsplatz rutschen können, verpassen diese Chance auch dank der starken Abwehrleistung von Yannik Lührs und Florian Bähr, der auch den letzten Treffer vorbereitet hat. Neben den Nachwuchskickern der TSG steht Niklas Hoffmann: Er bringt Waldhof Mannheim in der 19. Spielminute in Führung und ebnet so den Weg für den fünften Saisonsieg.

Berkan Taz wird zum Spielentscheider

Berkan Taz steuert beim wichtigen 4:2-Sieg seines SC Verl beim 1. FC Saarbrücken drei Scorerpunkte bei und wird so zum Unterschiedsspieler, der den SC Verl in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen bringt. Außerdem erzielt Thore Jacobsen seinen ersten Saisontreffer für 1860 München und macht damit den Deckel drauf beim Heimsieg gegen den MSV Duisburg. Daneben steht ein Hansa-Duo: Jan Mejdr und Kenan Fatkic. In Ko-Produktion mit Fatkic erzielt auch Mejdr seinen ersten Saisontreffer.

1860-Matchwinner unterbricht furiosen MSV-Lauf

Sigurd Haugen erzielt Saisontreffer Nummer vier und fünf gegen den Aufsteiger aus Duisburg, der eigentlich mit ordentlich Rückenwind an die Grünwalder Straße kommt. Mit so starken Münchnern wird der MSV wohl nicht gerechnet haben: Haugen erzielt sowohl den ersten als auch den zweiten Führungstreffer und vermiest den Duisburger Anhängern so die nächste Party. Zudem ist ein vierter Rostocker dabei: Ryan Don Naderi. Der Mann aus dem Gladbacher Fohlenstall bringt seine Mannschaft gegen Wiesbaden früh in Führung. Der letzte im Bunde ist Jonas Arweiler. Er trifft für den SC Verl doppelt und trägt – ebenso wie Taz – einiges zum aktuellen Erfolg des Sportclubs bei.

