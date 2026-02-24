Elf der Woche: Gonzalez Dantas fackelt nicht lange – SSV Born gewinnt

Mit dem 2:1-Sieg bei Turu Düsseldorf hat sich der SSV Bergisch Born zum einen im Kampf um den Klassenerhalt zurückgemeldet und zum anderen die Bilker in diesen hineinmanövriert. Außerdem hält DV Solingen den Anschluss an die Aufstiegsplätze. Das ist die Elf der Woche!
Torhüter: Moritz Kosfeld (SC Union Nettetal)
Verteidiger: Lennart Mehler (ASV Süchteln), Leander Goralski (Solingen Wald), Reo Yoshida (SC Union Nettetal)
Mittelfeldspieler: Marco Cirillo (Solingen Wald), Bora Kat (ASV Süchteln), Ali-Can Ilbay (DV Solingen), Jan Tkacik (TSV Solingen)
Angreifer: Leo Rennett (ASV Süchteln), Luca Gonzalez Dantas (SSV Bergisch Born), Salim El Fahmi (DV Solingen)
Der SC Union Nettetal und Moritz Kosfeld haben gegen den FC Kosova Düsseldorf kein Tor zugelassen. Letztlich gewann der Oberliga-Absteiger 1:0 und verbleibt die Mannschaft so im grauen Mittelfeld der Liga.
Lennart Mehler trifft für den ASV Süchteln im zweiten Spiel in Folge und steht zum wiederholten Male in der Elf der Woche. Reo Yoshida, Winterzugang des SC Union Nettetal, funktioniert sofort in seiner zweiten Partie und ist der entscheidende Torschütze gegen Kosova. Der dritte im Bunde ist Leander Goralski, der mit der 1. Spvg. Solingen Wald einen 4:0-Sieg beim SC Velbert feiern darf.
Ali-Can Ilbay wird zum Man of the Match in der Partie zwischen DV Solingen und dem 1. FC Wülfrath. Der langjährige Ratinger trifft doppelt und legt ein Tor vor. Auch Jan Tkacik kann mit seiner überragenden Leistung überzeugen: Der 21-Jährige Mittelfdmann vom TSV Solingen trifft vom Punkt bevor er elf Minuten später den 2:0-Siegtreffer vorlegt. Marco Cirillo, der mit unglaublichen 24 Vorlagen eigentlich lieber serviert, als selber trifft macht es in Velbert anders und trifft doppelt für Solingen Wald. Bora Kat vom ASV Süchteln netzt beim 4:1-Sieg über den FC Remscheid einmal ein.
Luca Gonzalez Dantas wird in der Partie gegen Turu Düsseldorf in der 75. Spielminute eingewechselt: In der Nachspielzeit der Partie macht er den 2:1-Siegtreffer und manövriert Turu in den Abstiegskampf. Auch Salim El Fahmi darf gegen den 1. FC Wülfrath treffen. Der Klingstädter macht je ein Tor und eine Vorlage. Und wieder ist es ein Süchtelner, der es an diesem Spieltag in die Elf der Woche geschafft hat: Leo Rennett macht ein Tor.
