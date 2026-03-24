Elf der Woche: Goch zerfleischt Katernberg – Hamborn 07 mit Comeback

Viktoria Goch jubelt gegen Katernberg – Foto: Arno Wirths

Was für ein Sieg für Viktoria Goch! Der Aufsteiger zerlegt die DJK SF Katernberg mit einem 6:1-Sieg in ihre Einzelteile. Ebenso bitter verlief dieser 24. Spieltag für den FC Kray, der eine 2:0-Führung innerhalb einer Viertelstunde aus der Hand gibt – die Sportfreunde Hamborn 07 stellen zwei der Besten der Woche. Außerdem zieht der SV Scherpenberg durch einen Treffer von Baha Arslanboga mit dem SV Budberg gleich. Das ist die Elf der Woche!

PSV erholt sich von 0:5-Klatsche

Am 23. Spieltag hat der PSV Wesel noch eine bittere 0:5-Klatsche gegen den VfB Speldorf einstecken müssen. Beim 1:1 gegen die SG Essen-Schönebeck lief es bedeutend besser. Zwischen den PSV-Pfosten stand dabei Sebastian Kaiser.

Kuipers gleicht aus

Bei der wilden Aufholjagd der Sportfreunde Hamborn 07 ist es Nico Kuipers, der das zwischenzeitliche 2:2 erzielt. Ebenfalls einen Treffer kann Maximilian Fuchs markieren. Der 32-jährige von Viktoria Goch steht bereits zum dritten Mal in der Elf der Woche. Vorlegen dagegen kann Stefan Kapuscinski. Den so wichtigen Siegtreffer für den SV Scherpenberg kommt aus seiner Feder – der SVS steht jetzt auf Tabellenplatz zwei.

Gocher Duo beherrscht das Mittelfeld

Ein Hauptgrund für diesen Gocher Spieltag dürfte der Hattrick von Levon Kürkciyan sein. Der 31-jährige eröffnet die Partie mit seinem 1:0-Führungstreffer und macht auch schlussendlich mit dem 6:1 den Deckel rauf. Ilias El Moumen kann einen Treffer vorlegen. Max Werner konnte innerhalb eines Spiels seinen Statistiken von null Scorern auf vier anheben: Er selbst erzielt zwei Tore, legt eins vor und wird gefoult, bevor er den Strafstoß selbst einnetzt. Komplettiert wird dieses Mittelfeld durch Paul Renneberg. Der Mann von den Sportfreunden Niederwenigern schnürt den Doppelpack beim 4:2-Sieg über den Mülheimer FC.

Arslanboge katapultiert Scherpenberg auf die Zwei

Durch den späten Treffer von Baha Arslanboga im Topspiel gegen den SV Budberg, wird der SV Scherpenberg zum ersten Verfolger vom ESC Rellinghausen – auch wenn punktgleich mit den Budbergern. Ebenfalls spät trifft Max Mahn für den PSV Wesel, der ein spätes unentschieden gegen die SG Essen-Schönebeck herausholt. Zum vierten Mal in der Elf der Woche ist Calvin Küper. Der Angreifer vom VfB Speldorf schockt den ESC mit einem Treffer und einer vorlage. Der VfB kann sich so im oberen Tabellendrittel festsetzen.

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