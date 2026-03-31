Elf der Woche: Frintrop springt aus dem Keller – Rexha scored dreifach

Frintrop überzeugt an diesem Spieltag – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

In die FuPa-Elf-der-Woche haben es nach dem 25. Spieltag mit Yannick Reiners und Joel Zwikirsch gleich zwei Offensivkräfte der DJK Adler Frintrop geschafft – die Unioner gewinnen 3:2 gegen den FC Büderich. Der wohl effektivste Mann am vergangenen Spieltag wird Rinor Rexha gewesen sein. Beim 5:1-Sieg von Ratingen 04/19 über die Sportfreunde Baumberg trifft er einmal selbst und legt zwei Treffer vor. So sieht die Elf der Woche aus!

Eine sichere Bank ist wieder dabei

Eigentlich ist Marvin Niklas Gomoluch Woche für Woche ein Kandidat für die Elf der Woche. Da aber der Spitzenreiter Ratingen 04/19 zuletzt Schwierigkeiten hatte regelmäßig Dreier zu sammeln, ist Gomoluch seit fast zwei Monaten nicht mehr dabei gewesen. Nichtsdestotrotz ist es seine siebte Nominierung.

Zwei Kontrahenten dabei

Dass zwei Spieler aus einer Partei dabei sind, passiert nicht oft, denn den Schritt unter die Besten zu schaffen, wenn die Partie verloren ging, gelingt nicht oft. Das gilt nicht für Henrik Scheibe, der mit dem VfB Homberg eine durchaus vermeidbare 1:2-Niederlage gegen Maurice Haars ETB Schwarz-Weiß Essen einstecken musste. Auch dabei Julian Overbeck vom SV Biemenhorst. Beim Sieg in Monheim gelingt ihm die Vorlage zum 2:0-Siegtreffer.

Zwei Biemenhorster im Mittelfeld

So langsam scheint der SV Biemenhorst in Form zu finden und konnte so auch am Wochenende die rote Laterne an den 1. FC Kleve abgeben. In Co-Produktion legt Luca Puhe auf Namensvetter Schanzmann auf, der zur 1:0-Führung einnetzt. Luka Grlic und Blau-Weiß Dingden geling gegen en VfL Jüchen-Garzweiler nur ein torloser Punktgewinn. Der wohl auffälligste Mann des Spieltags dürfte Rinor Rexha sein. Für Ratingen 04/19 legt er zwei Treffer auf und trifft selbst auch einmal.

Adler Offensive im Höhenflug

Die Offensivakteure der DJK Adler Frintrop haben an diesem Spieltag überzeugt. Mit Yannick Reiners und Joel Zwikirsch stehen gleich zwei Angreifer in der Elf der Woche. Alle drei Siegtore gehen auf ihr Konnte – zweimal Reiners und einmal Zwikirsch. Der elfte Mann heißt Niko Bosnjak. Die SpVg Schonnebeck kann einen 4:1-Sieg über den TSV Meerbusch feiern. Bosnjak legt jeweils einen Treffer vor und trifft selbst.

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