Elf der Woche: Frintrop deklassiert Biemenhorst – vier Unioner dabei

Der VfB Homberg brilliert gegen ein formschwaches Uerdingen und fährt vor heimischem Publikum einen 4:0-Erfolg ein. Noch besser lief es für DJK Adler Union Frintrop, die den SV Biemenhorst zu Gast hatten und ihn mit einer 5:0-Packung wieder nach Hause schicken konnten. Bei Union stechen vor allem die Doppeltorschützen Elias Brechmann und Dominik Stukator hervor. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Dominik Stukator (DJK Frintrop), Andres Gerardo Gomez Dimas (VfB Homberg), Morten Heffungs (St. Tönis)

Erste weiße Weste für Schübel

In der laufenden Saison musste Leon Schübel in jedem Spiel mindestens einmal hinter sich greifen. Der Homberg-Neuzugang hielt am vergangenen Wochenende erstmals die Null und debütierte somit in der Elf der Woche.

Union-Bollwerk lässt nichts zu

Das Abwehrbollwerk von Union Frintrop ließ gegen den SVB kaum etwas zu. Mit Leon Engelberg und Nils van den Woldenberg stehen zwei Adler in der Abwehr der Besten. Van den Woldenberg konnte neben seiner starken Defensivleistung auch seinen ersten Assist der Saison erzielen. Neben den Frintropern hat sich ein weiterer VfB-Homberg-Spieler die Nominierung verdient: Henrik Scheibe. Gemeinsam mit seinem Schlussmann trug er dazu bei, dass das gelb-schwarze Tor sauber blieb. Auch Scheibe ist erstmals nominiert.

De Stefano erneut dabei – Brechmann mit dem Doppelpack

Marco De Stefano vom SV Sonsbeck ist gar nicht mehr wegzudenken aus der Elf der Woche. Die Sommerverpflichtung reiht sich bereits zum fünften Mal ins Top-Mittelfeld ein. Zwar sammelt der 24-Jährige keine Scorer am Fließband, dennoch ist er ein wichtiger Baustein, der den SVS aktuell auf den zweiten Platz bringt. Neben ihm stehen zwei weitere bekannte Gesichter: Mario Knops vom SC St. Tönis und Abdelkarim Afkir von der Holzheimer SG. Knops erzielte den vorzeitigen 4:1-Entscheidungstreffer, Afkir legte die Tore eins und drei auf, die seiner HSG letztendlich den 4:1-Sieg bescherten. Der mutmaßlich beste Mann im Mittelfeld kommt allerdings aus Essen: Elias Brechmann. Der 25-Jährige feierte seine ersten beiden Treffer der Saison mit einem Doppelschlag in gerade einmal zwei Minuten.

Stukator leitet Unions Torfestival ein

Schon früh im Spiel ging der DJK Frintrop durch Dominik Stukator in Führung. Der 29-Jährige, der bereits in seine dritte Saison bei den Adlern geht, legte in der 74. Spielminute noch einen Treffer nach und erhöhte auf 4:0. Andres Gerardo Gomez Dias konnte auch am siebten Spieltag wieder für seine Homberger scoren. Mit einem Tor und einer Vorlage erhöhte er sein Konto auf acht Scorerpunkte in sieben Spielen – ein wichtiger Grundpfeiler für den VfB. Das Sturm-Trio komplettiert Morten Heffungs. Der Tönis-Stürmer steht bereits zum zweiten Mal in Folge in der Elf der Woche. Gegen ETB Schwarz-Weiß Essen erzielte er die ersten beiden Tore und brachte sein Team mit 2:1 in Führung.

