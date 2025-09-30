Elf der Woche: Fortuna Köln überzeugt mit vier Nominierungen

Durch den Patzer der Sportfreunde Siegen in Bochum und dem grandiosen 4:0-Erfolg beim SV Rödinghausen, führt Fortuna Köln ab sofort die Regionalliga West an. Entsprechend finden sich vier Kölner unter den Besten der Woche. Schalke-Juwel Paul Pöpperl scheint es unter den Besten zu gefallen – er ist zum vierten Mal dabei. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Vincent Schaub (Wuppertaler SV), Enzo Wirtz (Fortuna Köln), Lucas Cueto (Bonner SC)

________________

Jarno Peters hält gegen den FC die Null

Für Jarno Peters stand am abgelaufenen Spieltag der erste Regionalliga-Einsatz der Saison an. Der Routinier, der in den vergangenen Jahren die Stammkraft zwischen den Pfosten des FC Gütersloh war, konnte mit seinem Debüt in dieser Spielzeit direkt überzeugen. Zwar erzielte sein FCG kein eigenes Tor, doch Peters erwies sich als starker Rückhalt und deckte seiner Mannschaft den Rücken.

Doppelte Fortuna in der Abwehrkette

Mit Robin Afamefuna und Younes Derbali stehen gleich zwei Fortuna-Köln-Spieler in der Elf der Woche. Beim 4:0-Sieg in Rödinghausen stachen sie vor allem durch ihre Defensivleistung hervor – dank ihnen musste Köln-Schlussmann Lennart Winkler kein einziges Mal hinter sich greifen. Die Dreierkette vervollständigt Kerem Yalcin. Der 20-Jährige von der Zweitvertretung des SC Paderborn konnte im Spiel gegen die U23 aus Mönchengladbach zwar nicht seinen zweiten Saisontreffer erzielen, überzeugte jedoch mit seiner Arbeit gegen den Ball. Yalcin ist damit zum zweiten Mal nominiert.

Matchwinner Holldack bringt Bocholt-Sieg

Schon am vergangenen Donnerstag war der 1. FC Bocholt an der IMS Arena in Velbert zu Gast. Dort sollte sich Jan Holldack als spielentscheidender Matchwinner herausstellen. Die Führung kurz nach dem Wiederanpfiff bereitete Holldack vor, ehe er keine zehn Minuten später selbst zur 2:0-Führung netzte. Neben ihm steht der Nächste Kölner: Adrian Stanilewicz. Der 25-Jährige leitete die 1:0-Führung und damit den Lauf an die Tabellenspitze ein. Stanilewicz debütierte in der Elf der Woche. Das Mittelfeld wird durch ein Schalker Duo komplettiert. Vincenzo Onofrietti traf nach seiner Einwechslung gegen die Düsseldorfer Fortuna. Paul Pöpperl hingegen konnte zwar keinen Scorerpunkt erzielen, gilt aber als Mittelfeldmotor einer starken Schalker U23. Er ist bereits zum vierten Mal nominiert.

Doppelter Wirtz bringt Fortuna an die Spitze

Enzo Wirtz sticht in dieser Woche definitiv heraus. Seine zwei Tore sind entscheidend für den Sieg über Rödinghausen – Wirtz schießt Fortuna an die Pole-Position der Regionalliga. Lucas Cueto verhilft dem Aufsteiger aus Bonn zum nächsten Punktgewinn: Gegen den Drittliga-Absteiger, die U23 von Borussia Dortmund, traf er zur 1:0-Führung. Ein später Dortmunder Elfmeter verhinderte den dritten Saisonsieg. Vincent Schaub ist der letzte im Bunde. Der Wuppertaler SV-Stürmer brachte seine Mannschaft in Führung und leitete so den 2:1-Sieg bei den Sportfreunden Lotte ein.

________________

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: