Elf der Woche: Fortuna Köln marschiert weiter an der Spitze

Wer kann Fortuna Köln noch aufhalten? – Foto: IMAGO/ Beautiful Sports

Im Spitzenspiel schlägt der SC Fortuna Köln den FC Gütersloh mit 3:0 und setzt somit erneut ein Ausrufezeichen im Aufstiegskampf. In der Abwehr der Elf der Woche weht ein amerikanischer Wind und ins Tor hat sich erneut ein Altbekannter gespielt. Das ist die Elf der Woche!

Zwölfte Auszeichnung als bester Rückhalt

Kevin Kratzsch spielt sich beim 4:0-Sieg über die SSVg Velbert bereits zum zwölften Mal in den Kasten der Elf der Woche. Der Mann von Rot-Weiß Oberhausen ist damit alleiniger Rekordhalter und dürfte auf seiner Position in der laufenden Spielzeit wohl so schnell keine Konkurrenz mehr bekommen.

Oberhausener Amerikaner trifft und wird gewählt

Drew Murray von Rot-Weiß Oberhausen trifft zum 4:0 und erzielt damit nicht nur seinen ersten Saisontreffer, sondern wird auch erstmals in die Auswahl der Besten nominiert. Außerdem dabei: Fabian Rüth von den Sportfreunde Lotte und Niklas Mohr vom SC Paderborn. Für den Paderbornern ist es die zweite Nominierung in Folge.

Schalker-, sowie Fortuna-Duo

Im Elf-der-Woche-Mittelfeld des 22. Spieltags findet sich jeweils ein Duo vom SC Fortuna Köln sowie der Zweitvertretung des FC Schalke 04 wieder. Das Kölner Duo besteht aus Nico Thier und Rafael Garcia. Beim wichtigen 3:0-Erfolg über den FC Gütersloh netzt Garcia zum 2:0 ein. Die Spieler aus der Knappenschmiede heißen Raphael Ott und Yassin Ben Balla. Bei seinem Debüt in Königsblau, das mit einem spektakulären 5:1-Sieg beim Wuppertaler SV endet, kann Ott einen Treffer erzielen. Ben Balla gelangen mit zwei Treffern und einem Assist sogar drei Scorerpunkte.

18-Jähriger mit Doppelpack

Iaia Danfa kann in seinem fünften Einsatz für die U23 von Borussia Mönchengladbach seine ersten Treffer markieren. Der 18-Jährige bringt die Fohlen zuerst in Führung und erhöht anschließend auf 2:0. Neben ihm steht der erfahrene Gerrit Wegkampf aus der Knappenschmiede. Gegen den Wuppertaler SV gelingen ihm ein Tor und zwei Vorlagen. Der Sturm wird vervollständigt durch Arne Wessels von der Zweitvertretung des BVB. Zwei Treffer legt er im kleinen Revierderby gegen die U23 des VfL Bochum vor.

________________

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: