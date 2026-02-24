Elf der Woche: Felix Gehrmann und Max Mahn schocken den Spitzenreiter

Wesel überrascht den Spitzenreiter – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Ein Ergebnis, mit dem die meisten wohl nicht gerechnet hätten: Der PSV Wesel schlägt den Bottroper Spitzenreiter der Landesliga, dabei werden zwei Angreifer zum bedeutenden Faktor. Außerdem zerschießt der ESC Rellinghausen Rhenania Bottrop und rückt näher an den VfB heran. Das ist die Elf der Woche!

Schönnebecker Eigengewächs wieder dabei

Das Eigengewächs der SG Essen-Schönnebeck, Marvin Hartelt, steht wie auch in der vergangenen Woche unter den Besten. Dieses Mal sprang gegen den SV Scherpenberg kein Sieg heraus, aber immerhin ein Remis.

Rellinghauser Bollwerk lässt gegen Rhenania nichts zu

Die Defensive der Elf der Woche des 20. Spieltags konnte offensiv zwar nicht zustechen, hat allerdings kein einzigen Gegentreffer zugelassen. Erik May und Bünyamin Sahin siegen deutlich mit dem ESC Rellinghausen, Tim Beerenberg und der SV Budberg bestehen gegen die Sportfreunde Niederwenigern.

Werden-Heidhausens Neuzugang zündet sofort

Mit Reo Yoda hat sich der SC Werden-Heidhausen merklich verstärkt. Der ehemalige Schönnebecker braucht nicht viel Anlaufzeit und trifft nach seiner Einwechslung direkt. Eine Doppelpack kann Krays Milot Ademi erzielen. Der FC Kray kommt allerdings nicht über ein 3:3-Unentschiedne gegen Blau-Weiß Mintard hinaus. Auch im Mittelfeld steht ein Rellinghauser Doppelpack: Simon Neuse und Luka Bosnjak sind nominiert. Beide bereiten einen Treffer vor, Bosnjak erzielt zusätzlich mit zwei Toren einen Treffer mehr als sein Kollege.

PSV-Duo sorgen für die große Überraschung

Die größte Überraschung des Spieltags dürfte definitiv der 4:3-Sieg des PSV Wesel über den VfB Bottrop sein. Max Mahn bringt den PSV zwei Mal in Führung, ehe Felix Gehrmann mit Treffer Nummer drei und vier die Sensation perfekt macht. Unfassbar wichtige drei Punkt, die Wesel im Kampf um den Klassenerhalt sammelt. Ähnlich geht es auch den Sportfreunden Hamborn 07, die gegen den 1. FC Lintfort einen 2:1-Sieg einfahren. Pascal Spors ist an beiden Treffern beteiligt und wird so zum Man of the Match.

________________

_______________

