Elf der Woche: Euschen schießt Bocholt ins Glück – Trippel überzeugt

Cedric Euschen zum Bocholter Sieg – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Besonders torreich war der 27. Spieltag der Regionalliga West nicht – gleich drei Partien endeten torlos. Zwischen dem 1. FC Bocholt und der SSVg Velbert wird Cedric Euschen zum entscheidenden Mann, denn er schoss die Schwatten in der 71. Spielminute zum Sieg, der ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt bedeutet. Für Borussia Mönchengladbachs jungen Schlussmann Marcello Trippel war es der erste Einsatz in der Regionalliga: Beim 2:0-Sieg über die Reserve des SC Paderborn überzeugt er sofort, sodass er für die Elf der Woche nominiert wurde.

Trippel reicht ein Einsatz

Das Regionalliga-Debüt von Marcello Trippel wird zur echten Erfolgsgeschichte für den 18 Jahre jungen Keeper. Gegen die Zweitvertretung des SC Paderborn steht er zwischen den Gladbacher Pfosten und lässt kein Gegentor zu. Der frisch mit einem Profivertrag ausgestattete Keeper dürfte sich für weitere Einsätze empfohlen haben.

Hülsenbusch und Montag bleiben ohne Gegentreffer

Für Moritz Montag und Daniel Hülsenbusch war es aus der Sicht eines Defensiv-Akteurs ein optimaler Spieltag. Sowohl Montags Fortuna Düsseldorf, als auch Hülsenbuschs VfL Bochum trennen sich mit einem torlosen Unentschieden. Ein doch sehr überraschendes Unentschieden hat der SV Rödinghausen bei der Kölner Fortuna holen können. Für den SVR ist Maximilian Hippe nominiert, der bereits zum achten Mal dabei ist.

Doppelter Twardzik bringt Gütersloh den Sieg

Keine zehn Minute braucht Patrik Twardzik um seinen Doppelpack für den FC Gütersloh zu schnüren. Letztlich sind seine Treffer entscheidend – der Tabellensechste gewinnt 2:1 gegen die Geißböcke. Ein Name der immer wieder in der Elf der Woche auftaucht: Calvin Mockschan. Der Mittelfeldmann der SSVg Velbert verliert zwar in Bocholt, konnte sich doch aber durch seine Leistung zum neunten Mal unter die Besten spielen. Einen nicht ganz unwichtigen Punkt holt der Wuppertaler SV gegen die Sportfreunde Lotte. Cenk Durgun ist für den WSV dabei. Zu Beginn der Saison unauffälliger, spielt sich Malik Hodroj jetzt immer mehr in den Vordergrund – gegen den VfL Bochum macht der Mann von den Sportfreunde Siegen sein Hattrick in der Elf der Woche perfekt.

Euschen vielleicht sogar schon zum Klassenerhalt?

Seinen erstes Spiel nach Rückkehr zum SC Weidenbrück konnte Niklas Szeleschus gegen Rot-Weiß Oberhausen bestreiten. Zwar verliert der abstiegsbedrohte SCW das ungleiche Duell, doch verdient sich Szeleschus nach langer Verletzungspause diese Nominierung. Arne Wessels Dortmunder rettet sich durch ein spätes Tor in der Nachspielzeit durch ein Eiegentor zu einem Dreier beim Bonner SC. Der vermutlich entscheidende Spieler des Spieltags heißt Cedric Euschen. Mit einem Siegtreffer befördert er den 1. FC Bocholt in sicheres Fahrwasser – vielleicht reicht das sogar schon zum endgültigen Klassenerhalt.

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