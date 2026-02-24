Elf der Woche: ETB Essen mit Befreiungsschlag, VfB Hilden überrascht

ETB gewinnt glücklich in Sonsbeck – Foto: Arno Wirths

Durch ein Kuller-Tor gegen den SV Sonsbeck gewinnt ETB Schwarz-Weiß Essen drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt – drei Essener sind nominiert. Außerdem gelingt dem VfB 03 Hilden die dicke Überraschung gegen die SpVg Schonnebeck. Das ist die Elf der Woche!

Lenuweit hält die Null

Phil Lenuweit hält beim 1:0-Sieg über den SV Sonsbeck die Null. Zwar entscheidet ein etwas glückliches Tor den Sieg von ETB Schwarz-Weiß Essen, doch haben sie auch kein Tor kassiert Und das ist Lenuweit zu verdanken, der erstmals in der Elf der Woche steht.

Nick Sangl ebnet den Weg für Hilden-Sieg

Nick Sangl ist der Vorbereiter für den einzigen Treffer zwischen dem VfB 03 Hilden und der SpVg Schonnebeck. Sangl brachte damit die große Überraschung des Spieltags in Fahrt. Giovanni Multari steht im Duell der Aufsteiger wie eine Wand in der Abwehr des VfL Jüchen-Garzweiler. In einem über weite Strecken zähem Spiel hält der VfL die Null gegen die Holzheimer SG. Maurice Haar ist bereits zum fünften Mal in der Elf der Woche vertreten und wieder kassiert ETB keinen Treffer.

Schon wieder hat Biemenhorst keine Chance Gegend en KFC Uerdingen

Die vergangene drei Duelle zwischen dem SV Biemenhorst und dem KFC Uerdingen gingen allesamt recht deutlich an den KFC. Dieses Mal gewinnen die Uerdinger 4:0 – Alexander Lipinski trifft vom Punkt. Auch der Tabellenführer Ratingen 04/19 kann ein Ausrufezeichen an die Liga senden: Gegen Blau-Weiß Dingden gewinnt der RSV 4:1. Giuliano Zimmerling legt einen Treffer vor, Umut Yildiz netzt einmal ein. Ein weiterer Akteur des ETB in der Elf der Woche heißt Tim Kaminski. Der Sieg der den SVS bringt ihm seine dritte Nominierung.

Der TSV Meerbusch setzt seinen Lauf fort

Auch gegen die DJK Adler Union Frintrop gewinnt der TSV Meerbusch. Nach Rückstand gleicht Florian Berisha aus und steht zum zweiten Mal im Monat Februar in der Elf der Woche. Ein absoluter Stammgast unter den Besten er Woche ist und bleibt Etienne-Noel Reck. Der Stürmer vom KFC trifft natürlich auch beim Sieg in Biemenhorst wieder. Auch der 1. FC Monheim holt einen wichtigen Dreier beim 1. FC Kleve. Dabei trifft Aleksandar Bojkovski in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten zum 1:0.

