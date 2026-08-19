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Elf der Woche
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Elf der Woche: erste Auswahl der Saison in der Ehrenpromotion
Beide Hattrick-Schützen des 1.Spieltages haben es in die "EdW" geschafft
von Paul Krier · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser
Beles-Keeper Rodrigues hat es nach seinem "Clean Sheet" in die Elf der Woche der Ehrenpromotion geschafft – Foto: Paul Krier