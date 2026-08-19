 2026-08-17T04:56:09.060Z

Elf der Woche

Elf der Woche: erste Auswahl der Saison in der Ehrenpromotion

Beide Hattrick-Schützen des 1.Spieltages haben es in die "EdW" geschafft

von Paul Krier · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser
Beles-Keeper Rodrigues hat es nach seinem "Clean Sheet" in die Elf der Woche der Ehrenpromotion geschafft
Beles-Keeper Rodrigues hat es nach seinem "Clean Sheet" in die Elf der Woche der Ehrenpromotion geschafft – Foto: Paul Krier

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