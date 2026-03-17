Elf der Woche: DV Solingens Hattrick-Helden – Remscheid zu Null

DV Solingen feiert beim SC Velbert – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Generell hatte es der 23. Spieltag der Landesliga, Gruppe 1, ordentlich in sich: 43 Tore sind gefallen. Sechs davon erzielte DV Solingen – Eray Yigiter und Tuncay Altuntas schnüren beide den Hattrick. Für den FC Remscheid gab es auch endlich nochmal was zu feiern. Gegen die Zweitvertretung des VfB 03 Hilden gewinnen sie ohne einen Gegentreffer hinnehmen zu müssen. Das ist die FuPa-Elf-der-Woche!

Remscheids Rückhalt zwischen den Pfosten

Als Maurice Horn zuletzt in der Elf der Woche stand, war es auch die letzte weiße Weste für ihn – das war am 9. November. An diesem Wochenende gegen die U23 des VfB 03 Hilden ist ihm das wieder gelungen.

Toni Weis trifft doppelt

Der ASV Süchteln konnte sich am Sonntag 6:3 gegen die SG Unterrath durchsetzen. ASV-Abwehrspieler Toni Weis trifft dabei doppelt. Außerdem dabei – ohne eigenen Treffer, aber ohne Gegentor: Leander Goralski von Solingen 03 und Deniz Akbaba vom FC Remscheid.

Altuntas-Hattrick macht den Deckel drauf

Tuncay Altuntas hatte bereits in 50. Spielminute den Hattrick geschnürt – das zu dem Zeitpunkt 6:1 sollte der SC Velbert zwar noch in ein 6:3 verwandeln, allerdings war zu diesem Zeitpunkt schon alles entschieden. Einen Doppelpack erzielt Finn Theißen für den ASV Süchteln, während Toni Zupo mit einer Vorlage und einem selbst erzielten Treffer entscheidend für das 2:2-Unentschieden seines 1. FC Wülfrath ist. Der vierte im Bunde ist Egzon-Baijram Zendeli – ein absoluter Stammgast in der Elf der Woche. Der Mann vom FC Kosova Düsseldorf erzielt einen Treffer gegen Victoria Mennrath und steht bereits zum zehnten Mal unter den Besten der Woche.

Matchwinner, wo man auch hinschaut

Die Offensive der aktuellen Elf der Woche könnte man als die absolute Elite bezeichnen. Nikolaos Skondras erzielt den einzigen Treffer für seine Mannschaft – Solingen 03 gewinnt 1:0 gegen TuRU Düsseldorf. Eray Yigiter macht es seinem Solinger Teamkollegen im Mittelfeld gleich und schnürt ebenfalls den Hattrick. Nils Mäker bringt den SC Kapellen-Erft nach zweifachem Rückstand wieder auf die Siegerstraße – letztlich mit einem 5:3-Erfolg beim TSV Solingen.

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