Elf der Woche: Duisburg behauptet Platz eins – Rostock stark vertreten

Die Hanseaten hängen der Spitzengruppe der Liga weiter an den Fersen und stellen in dieser Woche die meisten Nominierten. Marcel Costly, der Defensivmann des FC Ingolstadt, schnürt einen Doppelpack und schießt die Schanzer regelrecht aus dem Tabellenkeller. Außerdem gewinnt der MSV Duisburg das NRW-Duell gegen Alemannia Aachen – Connor Noß und Can Coskun sind ebenfalls dabei. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Jonas Arweiler (SC Verl), Andreas Vogelsammer (Hansa Rostock), Emil Holten (Hansa Rostock)

Dritte Weiße Weste

Für Benjamin Uphoff ist es bereits die dritte weiße Weste in Folge. Gegen Jahn Regensburg war der Hansa-Keeper stets ein Rückhalt und ist mit ein Grund für den souveränen 3:0-Sieg. Kommende Woche geht es für die Rostocker vor heimischem Publikum gegen schwächelnde Aachener – dort wird er die realistische Chance haben, seine Serie zu halten.

Defensive mit Offensivdrang

In dieser Woche haben zwei der drei Spieler in der Abwehrreihe gleich doppelt scoren können: Marcel Costly und Can Coskun. Costly schnürt gegen die Reserve der TSG Hoffenheim den Doppelpack und führt den FC Ingolstadt so zum 3:2-Erfolg. Damit steht der Deutsch-Amerikaner bereits bei zehn Scorern. Coskun legt für den MSV Duisburg das 2:0 auf und trifft selbst zur 3:0-Vorentscheidung. Florian Carstens kann zwar keinen Treffer erzielen, doch bildet er zusammen mit Uphoff im Kasten ein Gespann, das den Zu-null-Erfolg der Hanseaten gesichert hat.

Cigerci brilliert erneut

Tolcay Cigerci hat schon in der letzten Woche gegen RWE das Spiel für Energie Cottbus entschieden. Am vergangenen Samstag gegen Viktoria Köln scorte er erneut doppelt und wird durch die Nominierung unter den Besten belohnt. Johann Berger konnte mit dem TSV Havelse zwar keine Punkte einfahren, zeigte jedoch gegen die U23 des VfB Stuttgart eine starke Leistung. Connor Noß erzielte bereits nach sieben Minuten den Führungstreffer für die Zebras – es ist seine erste Nominierung. Nicht nur Costly hat für den FCI doppelt gescort, auch Frederik Carlsen durfte sich zweimal freuen. Auch für den Dänen ist es die Premiere.

Doppelter Rostock-Sturm

In der Offensive finden sich gleich zwei Rostocker: Andreas Vogelsammer und Emil Holten. Beide konnten beim Sieg gegen den Jahn einen Treffer erzielen. Komplettiert wird die Top-Elf des 16. Spieltags durch Jonas Arweiler. Der 28-Jährige wurde in der 71. Spielminute eingewechselt und konnte mit zwei Toren für klare Verhältnisse sorgen. Der SC Verl gewinnt das Spitzenspiel gegen den VfL Osnabrück und springt auf Platz drei.

