Elf der Woche: Dreifach-Scorer Reck zum sechsten Mal nominiert

Der KFC Uerdingen fährt den dritten Sieg in Folge ein und ist somit wieder in der Bestengruppe angekommen. In jedem der letzten drei Spiele konnte Etienne-Noel Reck scoren und hat es unter die Besten der Woche geschafft. Außerdem sind nach dem 4:0-Sieg über den SV Sonbeck gleich drei Dingden-Spieler mit dabei. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Sven Kreyer (Ratingen 04/19), Yuta Inoue (VfL Jüchen-Garzweiler), Etienne-Noel Reck (KFC Uerdingen)

Ratingens Kantersieg nahezu perfekt

Der Spitzenreiter aus Ratingen war bereits am Samstagnachmittag in Biemenhorst zu Gast und hat dem Gastgeber mit einer 6:1-Klatsche bewiesen, warum sie da oben stehen. Auch der stetige Rückhalt, Marvin Niklas Gomoluch, hat erneut seine Klasse auf den Platz bringen können. Für ihn ist es schon das dritte Mal in der Elf der Woche.

Zwei dürfen sich erneut freuen

Gleich zwei Spieler in der Abwehrkette können sich über die zweite Nominierung in Folge freuen: Maurice Rene Haar und Giovanni Multari. Haar konnte mit Schwarz-Weiß Essen einen 2:0-Erfolg über die Adler aus Frintrop feiern, bei dem er erst in der 87. Spielminute vom Punkt zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung traf. Multaris VfL Jüchen-Garzweiler spielt sich nach der Pokalpleite unter der Woche den Frust von der Seele und gewinnt mit 4:0 beim Schlusslicht aus Kleve. Jonas Beckmann debütiert in der Elf der Woche und verteidigt die weiße Weste beim 4:0-Sieg gegen den SV Sonsbeck.

Juch brilliert bei Dingden-Sieg

Neben Beckmann in der Abwehr sind noch zwei weitere Dingden-Akteure nominiert: Kevin Juch und Luka Grlic. Den dritten Saisonsieg feiert Blau-Weiß Dingden überraschend beim SV Sonsbeck mit einem 4:0, den Juch durch Treffer eins und zwei in die Wege leitet. Grlic kann zwar keine Scorer beisteuern, leistet trotzdem starke Arbeit gegen den Ball und ist mit daran beteiligt, dass der Aufsteiger jetzt über dem Strich steht. Außerdem ist Mohamed Yassin Benslaiman Benktib dabei, der beim souveränen 5:2-Sieg an der Grotenburg zwei Treffer erzielt. So wie Haar und Multari ist auch Kaies Alaisame ein Wiederholungstäter. Anders als die Defensivakteure macht er allerdings den Hattrick voll – drei Mal in Folge nominiert! Auch beim Heimspiel gegen den VfB Hilden kann er einen Treffer erzielen.

Reck der überragende Mann

Der Spieler des Spieltags ist wohl, und das nicht zum ersten Mal, Etienne-Noel Reck. Der Angreifer vom KFC Uerdingen schießt zwei Tore und bereitet eins vor – damit hat er bereits zehn Scorer in zehn Spielen gesammelt. Außerdem ist ein Mann dabei, der bereits in der 2. Bundesliga gespielt hat: Sven Kreyer. Der 34-jährige Angreifer von Ratingen trifft beim Kantersieg in Biemenhorst doppelt. Die Elf der Woche wird komplettiert von Yuta Inoue. Der VfL Jüchen-Garzweiler fertigt das Schlusslicht aus Kleve mit 4:0 ab: Inoue erzielt das 2:0.

