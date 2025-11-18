Elf der Woche: Drei Spieler aus St. Tönis, KFC gewinnt Topspiel

Für die Auswahl der Besten der Woche standen an diesem Spieltag nur sechs Partien zur Verfügung. Doch auch mit drei Spielen weniger haben sich die Nominierten mit starken Leistungen empfohlen. Mit dabei ist Siegtorschütze Ole Päffgen aus dem Topspiel an der Grotenburg sowie drei Akteure des SC St. Tönis, der wieder an die Spitzengruppe heranrückt. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Tom Hirsch (1. FC Monheim), Etienne-Noel Reck (KFC Uerdingen), Etienne Feese (VfB Hilden)

Erster Einsatz – erstes mal in der Elf der Woche

Im Kasten von St. Tönis gibt es immer wieder Bewegung – am 14. Spieltag durfte erstmals Simon Sell ran. In der Partie gegen die leicht favorisierten Sportfreunde Baumberg musste der 23-Jährige spät in der Partie einmal hinter sich greifen. Schlussendlich gewinnt der Sportclub mit 3:1.

Päffgen trifft zum Sieg

Im absoluten Topspiel der Woche war die SpVg Schonnebeck zu Gast an der Grotenburg beim KFC Uerdingen. Eine Partie, die den Erwartungen nicht wirklich gerecht werden konnte, wird durch den 1:0-Siegtreffer von Ole Päffgen entschieden. Der bringt ihn erstmals unter die Besten der Woche. Neben ihm steht Maurice Rene Haar: der 30-Jährige von ETB Essen hält gegen Blau-Weiß Dingden die Schotten dicht und qualifiziert sich zum vierten Mal. Der dritte im Bunde ist Leart Lahi vom TSV Meerbusch. Zwar konnte der TSV nur ein enttäuschendes 1:1-Unentschieden beim SV Biemenhorst erzielen, doch ist Lahi durch seinen defensiven Einsatz aufgefallen.

Zwei Mal St. Tönis im Mittelfeld

In der Mittelfeld-Kette finden sich zwei Tönis-Akteure: Mario Knops und Julian Andres Suaterna Florez. Suaterna Florez kann nach Foul an Knops das 1:0 vom Punkt markieren. Knops selbst erhöht noch vor der Halbzeit auf 2:0. Tim Kaminski, auch von ETB Essen, konnte zwar keine Scorer erzielen, hat aber dennoch herausragende Arbeit mit und gegen den Ball geleistet. Komplettiert wird die Kette durch Talha Demir. Demir ist maßgeblich am 2:1-Sieg seines 1. FC Monheim über die Adler aus Frintrop beteiligt: Das 1:0 legt er vor – das 2:0 erzielt er selbst.

Später Feese rette Hilden-Sieg

Der VfB Hilden gewinnt beim Aufsteiger aus Holzheim überraschend knapp mit 2:1. Erst in der Nachspielzeit sorgt Etienne Feese für den Siegtreffer. Damit gehen sowohl der VfB als auch der Sportclub aus St. Tönis mit einem Erfolgserlebnis in die Niederrheinpokal-Begegnung. Ein Dauergast in der Elf der Woche ist Etienne-Noel Reck: Der Krefelder Stürmer traf im Topspiel zwar nicht, öffnete jedoch mit zahlreichen Tiefenläufen immer wieder Räume für seine Mitspieler – bereits die siebte Nominierung. Der letzte Spieler unter den Besten ist Tom Hirsch. Er brachte die Monheimer noch vor der Halbzeit in Führung und gab seinem Team damit Rückenwind für die Pause.

