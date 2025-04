Elf der Woche: Die Verbandsliga // 24. Spieltag

Nach dem 24. Spieltag führt der SC Bernburg die Elf der Woche der Verbandsliga an. Mit dem 3:1-Erfolg über Spitzenteam 1. FC Bitterfeld-Wolfen haben sich drei Bernburger in die Auswahl gespielt. Jeweils doppelt vertreten sind der Haldensleber SC, der SV Dessau 05 und der SSC Weißenfels. Vervollständigt wird die Top-Elf von Akteuren des SV Blau-Weiß Dölau und des CFC Germania. Insgesamt gingen mehr als 1600 Stimmen aus der FuPa-Community in das Voting für die Elf der Woche ein.