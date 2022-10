Elf der Woche: Die Verbandsliga // 10. Spieltag Ihr habt gewählt: Eure Top-11 im Oberhaus von Sachsen-Anhalt

Nach dem zehnten Spieltag führen der SV Blau-Weiß Dölau und der FSV Saxonia Tangermünde die Top-Elf in Sachsen-Anhalts Oberhaus jeweils mit einem Trio an. Doppelt vertreten ist der SV Dessau 05 mit Angreifern, die beim 3:1-Erfolg gegen Bernburg jeweils erfolgreich waren. Komplettiert wird die Auswahl von Akteuren des SSV 80 Gardelegen, des FSV Barleben und des SV Fortuna Magdeburg. Insgesamt gingen mehr als 1500 Stimmen der FuPa-User in die Wertung ein.