Elf der Woche: Die Landesliga // 9. Spieltag Ihr habt gewählt: Eure Top-11 aus den drei Staffeln der Landesliga

Nach dem neunten Landesliga-Spieltag führen der MSV Börde und Germania Wernigerode die Elf der Woche in der Nord- und Mitte-Staffel jeweils mit einem Quartett an. In der Süd-Staffel dominieren mit dem SC Naumburg und 1. FC Zeitz zwei Trios aus dem Burgenland. Insgesamt gingen mehr als 3000 Stimmen aus der FuPa-Community in das Voting ein.