Elf der Woche: Die Landesliga // 7. Spieltag Ihr habt gewählt: Eure Top-11 aus den drei Staffeln der Landesliga

Die drei Top-Auswahlen aus der Landesliga sind nach dem siebten Spieltag bunt gemischt. 18 verschiedene Mannschaften entsenden Spieler in die Elf der Woche. Dabei stechen in der Nord- und Mitte-Staffel der MSV Börde und die SG Reppichau jeweils mit einem Quartett heraus, während der SC Naumburg das Feld im Süden mit einem Trio anführt. Fast 3500 Stimmen gingen in den drei Staffeln in die Wertung ein.