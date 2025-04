Elf der Woche: Die Landesliga // 26. Spieltag

Nach dem 26. Spieltag in der LOTTO-Landesliga führt der TSV Leuna die Elf der Woche an. In der Süd-Staffel sind die Blau-Weißen mit gleich vier Spielern in der Auswahl vertreten. Ein Duo stellt der Tabellenführer 1. FC Zeitz ab. Darüber hinaus ist die Top-Elf mit einzelnen Akteuren des FC Grün-Weiß Piesteritz, der SG Blau-Weiß Brachstedt, des TSV Blau-Weiß Brehna, des FSV Bennstedt und der SG Reppichau bunt durchmischt. Dagegen sind in der Nord-Staffel mit dem FSV Saxonia Tangermünde, dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg und dem MSV Börde gleich drei Teams dreifach dabei. Aktive des SSV Havelwinkel Warnau und von Germania Wernigerode komplettieren die Auswahl.