Elf der Woche: Die Landesliga // 24. Spieltag

Nach dem 24. Spieltag dominiert der 1. FC Zeitz die Elf der Woche in der LOTTO-Landesliga. In der Süd-Staffel ist der Tabellenführer gleich mit einem Quartett vertreten. Dreifach dabei ist der formstarke SV Eintracht Elster. Vervollständigt wird die Auswahl von Spielern des FC Grün-Weiß Piesteritz, des SV Eintracht Emseloh, des SSC Weißenfels II und des TSV Leuna. In der Nord-Staffel geht der Osterburger FC mit einem Trio voran. Je doppelt vertreten sind Union Schönebeck, der MSV Börde und der SSV Havelwinkel Warnau. Hinzu kommt je ein Akteur des SV Arminia Magdeburg und des TuS Schwarz-Weiß Bismark.