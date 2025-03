Elf der Woche: Die Landesliga // 22. Spieltag

Nach dem 22. Spieltag der LOTTO-Landesliga dominiert der FSV Grün-Weiß Ilsenburg die Auswahl. In der Nord-Staffel sind die Grün-Weißen gleich mit einem Quartett vertreten. Je doppelt dabei sind der Osterburger FC, der SV Baalberge und der FSV Saxonia Tangermünde. Der elfte Platz geht an den VfB Ottersleben. Derweil führen die SG Blau-Weiß Brachstedt und der SV Eintracht Elster das Feld im Süden mit einem Trio an. Doppelt dabei ist der neue Tabellenführer SV Edelweiß Arnstedt. Akteure des TSV Blau-Weiß Brehna und des TSV Leuna komplettieren die Top-Elf. Insgesamt gingen in beiden Staffeln mehr als 3000 Votes aus der FuPa-Community ein.