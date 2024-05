Elf der Woche: Die Landesliga // 18. und 22. Spieltag

Nach dem 18. und 22. Spieltag hatten die FuPa-User wieder die Chance, für ihre Top-Spieler des Wochenendes in den drei Landesliga-Staffeln abzustimmen. Im Norden führt der TuS Schwarz-Weiß Bismark die Auswahl mit einem Trio an. In der Mitte dominieren der SV Edelweiß Arnstedt mit drei und der CFC Germania mit gar vier Abstellungen und im Süden ist die SG Blau-Weiß Brachstedt mit drei Akteuren am häufigsten vertreten.