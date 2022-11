Elf der Woche: Die Landesliga // 11. Spieltag Ihr habt gewählt: Eure Top-11 aus den drei Staffeln der Landesliga

Nach dem elften Landesliga-Spieltag sind der VfB Merseburg und der SV Edelweiß Arnstedt in der Süd-Staffel sowie der MSV Börde im Norden jeweils mit einem Quartett am häufigsten in der Elf der Woche vertreten. Das Feld der Mitte-Staffel wird derweil von gleich drei Trios angeführt: Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg, der SV 09 Staßfurt und Germania Wernigerode sind jeweils dreifach dabei. Stolze 3500 Stimmen aus der FuPa-Community gingen dabei in das Voting ein.