Elf der Woche: Die Landesklasse // 7. und 8. Spieltag Ihr habt gewählt: Eure Top-11 in den sieben Staffeln der Landesklasse

Fleißig haben die FuPa-User am vergangenen Wochenende wieder für ihre Top-Akteure der Landesklassen gevotet. Mehr als 4800 Stimmen aus der Community gingen in die Wahl ein. Hier seht ihr die Top-Elf jeder Staffel in der Übersicht: