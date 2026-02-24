Elf der Woche: Der Tabellenkeller punktet, Cuetos schneller Doppelpack

Lucas Cueto entscheidet in knapp zwei Minuten – Foto: Boris Hempel

Fast alle Mannschaften im unteren Tabellendrittel haben an diesem 23. Spieltag in der Regionalliga West gepunktet – entsprechend viele Spieler finden sich unter den Besten er Woche wieder. Außerdem trifft Lucas Cueto innerhalb von zwei Minuten doppelt und verschafft dem Bonner SC so den nächsten Sieg des Jahres. Das ist die Elf der Woche!

Zweiter Einsatz für Kasparek

Lukas Kasparek steht zum zweiten Mal in der laufenden Spielzeit für den SC Wiedenbrück zwischen den Pfosten. Bei den Sportfreunden aus Lotte lässt der 25-Jährige keinen Gegentreffer zu und hält die Null. Letztlich springt ein Punkt für das Regionalliga-Schlusslicht raus.

Defensivpower vom SC Wiedenbrück

Nicht nur der Keeper in der Elf der Woche kommt vom SC Wiedenbrück. Mit Maik Amedick und Charalampos Chantzopoulos sind es zwei Winterzugänge, die den Unterschied beim SCW machen. Auf dem Relegationsplatz steht zur Zeit der SV Rödinghausen. Vom SVR ist Maximilian Hippe dabei, der beim 2:2-Unentschieden gegen Rot-Weiß Oberhausen ein Tor erzielt.

SSVg Velbert ist jetzt schon weiter als in der Hinrunde

Mit neun gesammelten Punkten hat die SSVg Velbert schon jetzt einen Punkt mehr auf dem Konto als in der Hinrunde. Und auch in dieser Woche sind zwei Velberter nominiert: Calvin Mockschan und Max Machtemes. Beim FC Gütersloh gewinnen die Löwen durch den entscheidenden Treffer von Machtemes mit 1:0. In einem kleinen Revierderby setzt sich die Königsblaue Zweitvertretung mit 4:1 gegen den VfL Bochum durch, dabei netzt Edion Gashi. Zum dritten Mal in der Elf der Woche ist Celal Aydogan. Auch Aydogan und der Wuppertaler SV sammeln wichtige drei Punkte im Kampf und den Klassenerhalt.

Cueto bringt nächsten Bonner Sieg auf den Weg

Im Kalenderjahr 2026 will der Bonner SC einfach keine Punkte abgeben. So auch beim 1. FC Bocholt, der zur Halbzeit führt, sich dann aber Lucas Cueto geschlagen geben muss, der in unter drei Minuten das Spiel im Alleingang dreht. Für den Wuppertaler SV war Amin Bouzraa der entscheidende Mann des Spieltags. Gegen die U23 des 1. FC Köln ist er der einzige Torschütze des Spiels. Gerrit Wegkamp ist jetzt zum zweiten Mal in Folge und er Elf der Woche: Schon wieder trifft er und seine Schalker springen auf den zweiten Tabellenplatz.

