Elf der Woche: der große Überblick zu allen Oberligen Auch in der Saison 2025/26 gibt es wieder die Elf der Woche mit den besten Spieler einer Liga.

Die Elf der Woche in allen Oberligen Deutschlands steht auch in der Spielzeit wieder im besonderen Fokus. Wer es in welcher Liga in die Elf der Woche geschafft hat, erfährst du im Folgenden.

In deiner Liga fehlt die Elf der Woche bzw. du möchtest dabei helfen, dauerhaft eine Elf der Woche in deiner Liga zu garantieren? Dann schreibe uns gerne eine E-Mail mit dem Betreff "Ligaleiter" an fupaner@fupa.net . Als Ligaleiter kannst du auch die Aufstellungen der Gegner pflegen. Es müssen 70 Prozent aller Mannschaften einer Liga ihre Aufstellungen erfasst haben, damit eine Elf der Woche entstehen kann.

Elf der Woche zur Bayern-Liga Nord

Elf der Woche zur Oberliga Baden-Württemberg

Elf der Woche zur Bayern-Liga Süd

Elf der Woche zur NOFV-Oberliga Nord

Elf der Woche zur NOFV-Oberliga Süd

Elf der Woche zur Bremen-Liga

Elf der Woche zur Oberliga Hamburg

Elf der Woche zur Hessenliga

Elf der Woche zur Mittelrheinliga

Elf der Woche zur Oberliga Niederrhein

Elf der Woche zur Oberliga Niedersachsen

Elf der Woche zur Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Elf der Woche zur Oberliga Schleswig-Holstein

Elf der Woche zur Oberliga Westfalen

Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein?

1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User

2. Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams (FuPa-User)

3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)

4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers

5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers

6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern) Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.

7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle

Außerdem: Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte

8. Die Anzahl an gehaltenen Strafstößen (nur bei Torhütern)

>> Alles zur Elf der Woche