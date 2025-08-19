Elf der Woche: der große Überblick zu allen Oberligen

Die Elf der Woche in allen Oberligen Deutschlands steht auch in der Spielzeit wieder im besonderen Fokus. Wer es in welcher Liga in die Elf der Woche geschafft hat, erfährst du im Folgenden.
In deiner Liga fehlt die Elf der Woche bzw. du möchtest dabei helfen, dauerhaft eine Elf der Woche in deiner Liga zu garantieren? Dann schreibe uns gerne eine E-Mail mit dem Betreff "Ligaleiter" an fupaner@fupa.net. Als Ligaleiter kannst du auch die Aufstellungen der Gegner pflegen. Es müssen 70 Prozent aller Mannschaften einer Liga ihre Aufstellungen erfasst haben, damit eine Elf der Woche entstehen kann.
Elf der Woche zur Oberliga Baden-Württemberg
Stimmen: 1646
Elf der Woche zur Bayern-Liga Nord
Stimmen: 697
Elf der Woche zur Bayern-Liga Süd
Stimmen: 1085
Elf der Woche zur NOFV-Oberliga Nord
Stimmen: 798
Elf der Woche zur NOFV-Oberliga Süd
Stimmen: 2337
Elf der Woche zur Bremen-Liga
Stimmen: 28
Elf der Woche zur Oberliga Hamburg
Stimmen: 23
Elf der Woche zur Hessenliga
Stimmen: 645
Elf der Woche zur Mittelrheinliga
Stimmen: -
Elf der Woche zur Oberliga Niederrhein
Stimmen: 1931
Elf der Woche zur Oberliga Niedersachsen
Stimmen: 290
Elf der Woche zur Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
Stimmen: 1009
Elf der Woche zur Oberliga Schleswig-Holstein
Stimmen: 100
Elf der Woche zur Oberliga Westfalen
Stimmen: 944
1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User
2. Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams (FuPa-User)
3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)
4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers
5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers
6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern) Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.
7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle
Außerdem: Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte
8. Die Anzahl an gehaltenen Strafstößen (nur bei Torhütern)