Elf der Woche: der große Überblick zu allen Oberligen Auch in der Saison 2025/26 gibt es wieder die Elf der Woche mit den besten Spieler einer Liga.

Die Elf der Woche in allen Oberligen Deutschlands steht auch in der Spielzeit wieder im besonderen Fokus. Wer es in welcher Liga in die Elf der Woche geschafft hat, erfährst du im Folgenden.

In deiner Liga fehlt die Elf der Woche bzw. du möchtest dabei helfen, dauerhaft eine Elf der Woche in deiner Liga zu garantieren? Dann schreibe uns gerne eine E-Mail mit dem Betreff "Ligaleiter" an fupaner@fupa.net. Als Ligaleiter kannst du auch die Aufstellungen der Gegner pflegen. Es müssen 70 Prozent aller Mannschaften einer Liga ihre Aufstellungen erfasst haben, damit eine Elf der Woche entstehen kann. Die wesentlichen Faktoren zur Elf der Woche findet ihr hier: Kriterien & Faktoren für "Elf der Woche"