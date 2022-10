Elf der Woche: der grosse Überblick Rechtzeitig abstimmen

Neue Woche, neues Glück: Die Elf der Woche in allen Ligen mit FVRZ-Beteiligung steht stets im besonderen Fokus. Wer es in welcher Liga in die Elf der Woche geschafft hat, erfährst du im Folgenden.