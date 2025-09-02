Elf der Woche - das ist eure Wahl!

Die Auswertungen sind da - wer hat es diese Woche geschafft?

Dienstag ist wieder Elf-der-Woche-Tag! Hier kommen die Topkicker aus dem Emsland – von der Regionalliga bis zur 4. Kreisklasse. Powered by Interwetten.

Folgend findet ihr den Überblick zu jeder einzelnen Liga, in der es eine FuPa Elf der Woche gibt.

Regionalliga Nord - FuPa

Oberliga Niedersachsen

Oberliga Niedersachsen - Niedersachsen - FuPa

Landesliga Weser-Ems

Landesliga Weser-Ems - FuPa

Bezirksliga Weser-Ems Staffel 3

Bezirksliga Weser-Ems Staffel 3 - FuPa

Emslandkreisliga

Kreisliga Emsland - FuPa

Kreisliga Mitte-Nord

Kreisliga Mitte-Nord Emsland - FuPa

Kreisliga Süd-Mitte

Kreisliga Süd-Mitte Emsland - FuPa

1. Kreisklasse Nord

1. Kreisklasse Emsland Nord - FuPa

1. Kreisklasse Mitte

1. Kreisklasse Emsland Mitte - FuPa

1. Kreisklasse Süd

1. Kreisklasse Emsland Süd - FuPa

2. Kreisklasse Nord

2. Kreisklasse Emsland Nord - FuPa

2. Kreisklasse Mitte

2. Kreisklasse Emsland Mitte - FuPa

2. Kreisklasse Süd

2. Kreisklasse Emsland Süd - FuPa

3. Kreisklasse Nord

3. Kreisklasse Emsland Nord - FuPa

3. Kreisklasse Mitte

3. Kreisklasse Emsland Mitte - FuPa

3. Kreisklasse Süd

3. Kreisklasse Emsland Süd - FuPa

4. Kreisklasse Nord

4. Kreisklasse Emsland Nord - FuPa

4. Kreisklasse Mitte

4. Kreisklasse Emsland Mitte - FuPa

4. Kreisklasse Süd

4. Kreisklasse Emsland Süd - FuPa

Frauen-Oberliga Niedersachsen West

Frauen-Oberliga Niedersachsen West - FuPa

Frauen-Landesliga Weser-Ems

Frauen-Landesliga Weser Ems - FuPa

Frauen-Bezirksliga Weser-Ems Nord

Frauen-Bezirksliga Weser-Ems Nord - FuPa

Frauen-Bezirksliga Weser-Ems Süd

Frauen-Bezirksliga Weser-Ems Süd - FuPa

Frauen-Kreisliga Emsland

Frauen-Kreisliga Emsland - FuPa

1. Frauen-Kreisklasse Emsland Nord

1. Frauen-Kreisklasse Emsland Nord - FuPa

1. Frauen-Kreisklasse Emsland Süd

1. Frauen-Kreisklasse Emsland Süd - FuPa

Ihr könnt einiges tun, um die Chancen eurer Spielerinnen und Spieler zu erhöhen, in die FuPa Elf der Woche gewählt zu werden.

1. Aufstellung eintragen

Der wichtigste Schritt: Stellt sicher, dass eure Aufstellungen eingetragen sind. Meldet euch dafür als FuPa-Vereinsverwalter an (falls noch nicht geschehen) und pflegt die Aufstellungen eurer Teams regelmäßig.

2. Stimmen abgeben

Nach den Spielen könnt ihr bis spätestens Dienstagmorgen für eure Favoriten abstimmen. Jede Stimme erhöht die Chance, dass einer eurer Kicker in der Elf der Woche landet. Macht also Werbung im Verein und erinnert Mitspieler, Fans und Verantwortliche daran, ihre Stimmen abzugeben.

3. Leistung zählt auch

Es kommt aber nicht nur auf die Anzahl der Stimmen an. Ein Algorithmus berücksichtigt zusätzlich verschiedene Leistungsfaktoren:

-Bei Torhütern und Abwehrspielern spielt die Zahl der Gegentore eine Rolle.

-Geschossene Tore steigern natürlich ebenfalls die Chancen.

-Bonuspunkte gibt es beispielsweise, wenn man eine besser platzierte Mannschaft schlägt.

Fazit: Jede Stimme hilft und gute Leistungen erst recht. Falls es diese Woche nicht klappt, gibt’s schon am nächsten Spieltag eine neue Chance!

Wenn du noch kein FuPa-Vereinsverwalter bist, kannst du dich ganz einfach hier anmelden:

https://www.fupa.net/auth/login