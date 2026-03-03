 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Elf der Woche da: Freialdenhoven und Wenau dominieren

Kreisliga A Düren: VfVuJ Winden gewinnt 4:1 gegen SG Nörvenich-Hochkirchen, SG Germania Burgwart feiert 6:0 bei Rhenania Lohn, BC Oberzier besiegt Grün-Weiß Welldorf-Güsten, Jugendsport Wenau schlägt Salingia Barmen, Remis zwischen JSV Frenz und Schwarz-Weiß Düren

von red · Heute, 14:33 Uhr · 0 Leser
Winden hat gute Chancen auf die Rückkehr in die Bezirksliga.
Winden hat gute Chancen auf die Rückkehr in die Bezirksliga. – Foto: Marian Stanienda

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Der 17. Spieltag in der Kreisliga A Düren hatte es in sich: Tabellenführer VfVuJ Winden dreht nach Rückstand auf und bleibt vorneweg, während die SG Germania Burgwart in Lohn ein halbes Dutzend Tore erzielt. BC Oberzier setzt sich im Verfolgerduell gegen Grün-Weiß Welldorf-Güsten durch, und auch Jugendsport Wenau sammelt wichtige Punkte. In Frenz trennten sich der JSV Frenz und Schwarz-Weiß Düren mit einem Unentschieden.

>>> Hier gibt es die Elf der Woche der Kreisliga A Düren

>>> Diese Spiele fallen in Düren aus

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düren

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Die Nachholspiele in Düren

Do., 26.02.2026, 19:30 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
Abgesagt
Die Partie ist ausgefallen

Do., 26.02.2026, 19:30 Uhr
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
2
2
Abpfiff
Das 2:2 hilft beiden Klubs nicht weiter, denn die Teams bleiben im unteren Mittelfeld.

Das sind die Spiele des 17. Spieltags

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
4
0
Abpfiff
Borussia Freialdenhoven stellte früh die Weichen auf Sieg. Bereits in der 5. Minute verwandelte Dominik Baczewski einen Foulelfmeter zur Führung. Der FC Golzheim hielt die Partie lange offen, ehe sich das Spiel in der Schlussphase deutlich zugunsten der Gastgeber entschied. Ein Eigentor von Sascha Graf erhöhte auf 2:0, anschließend traf Tim-Calvin Brendel, bevor Pascal Schneider in der Nachspielzeit den 4:0-Endstand markierte. Ein klares Ergebnis im Topspiel, weshalb Golzheim Rang drei an die Borussia verliert.

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
0
1
Abpfiff

Lange deutete im Duell zwischen dem SC Jülich/SV Hoengen und Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln vieles auf eine Punkteteilung hin.Erst in der Schlussminute fiel die Entscheidung: Marvin Germes nutzte eine späte Möglichkeit und erzielte in der 90. Minute das 1:0 für die Gäste. Vor 123 Zuschauern brachte Huchem-Stammeln die Führung über die Zeit und bleibt vor Jülich.

Sa., 28.02.2026, 18:30 Uhr
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
2
0
Abpfiff
Viktoria Koslar erwischte gegen den FC Düren 77 einen Blitzstart: Timo Seidel traf bereits in der 3. Minute zur Führung, auf die die Gäste keine Antwort fanden. Kurz vor Schluss sah zunächst Ilker Ermayasi auf Dürener Seite Gelb-Rot, ehe Hendrik von Wirth in der 90. Minute das 2:0 erzielte. Auch Sven Müller hatte zuvor Gelb-Rot gesehen. Koslar sicherte sich damit einen wichtigen Heimsieg - und eine Überraschung. Der Sieg war gegen den Zweiten nicht unbedingt erwartbar.

So., 01.03.2026, 14:30 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
2
2
Abpfiff
Die Begegnung zwischen dem JSV Frenz und Schwarz-Weiß Düren endete mit einem 2:2-Unentschieden. Unter der Leitung von Schiedsrichter David Hilgers entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der keiner der beiden Kontrahenten entscheidend Boden gutmachen konnte.

So., 01.03.2026, 16:00 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
0
6
Abpfiff

Die SG Germania Burgwart dominierte die Partie in Lohn deutlich. Jan Thomas eröffnete den Torreigen, ehe Lucca Heucken nachlegte. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Marian Prickartz erhöhte, Thomas traf innerhalb weniger Minuten noch zweimal und schnürte einen Dreierpack. Den Schlusspunkt setzte Jeremias Fischer in der 90. Minute. Für Rhenania Lohn blieb es ein deutlicher Nachmittag ohne eigenen Treffer.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
2
1
Abpfiff

Vor 250 Zuschauern erwischte der BC Oberzier einen starken Start. Fabian Wirtz brachte die Gastgeber früh in Führung, Furkan Topal erhöhte noch vor der Pause. Zwar kam Grün-Weiß Welldorf-Güsten durch Aaron Peters nach dem Seitenwechsel zum Anschluss, doch Oberzier verteidigte konzentriert. In der Schlussphase sah Jonas Hohmeier auf Seiten der Gäste die Rote Karte, was die Aufholjagd zusätzlich erschwerte. So blieb es beim 2:1-Heimsieg.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
4
1
Abpfiff

Die Gäste aus Nörvenich gingen durch Jan-Niklas Pyka in Führung, doch noch vor der Pause glich Obed Edom Mavungu aus. Nach dem Seitenwechsel übernahm VfVuJ Winden zunehmend die Kontrolle. Joker Benjamin Buchendorfer traf zur Führung, Pascal Zerfas legte nach, ehe erneut Buchendorfer den 4:1-Endstand herstellte. Vor 150 Zuschauern drehte Winden die Partie souverän und festigte seine Position an der Tabellenspitze.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
4
1
Abpfiff

Jugendsport Wenau legte früh den Grundstein für den Heimsieg. Arbent Hajdari traf bereits in der 7. Minute, Laurent Zeqiri erhöhte noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel sorgten Manuel Schmeichel und Fabrice Görich binnen weniger Minuten für klare Verhältnisse. Erst in der Nachspielzeit verkürzte Mykhailo Torkot per Foulelfmeter für Salingia Barmen.

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

18. Spieltag
Sa., 07.03.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - Borussia Freialdenhoven
So., 08.03.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Viktoria Koslar
So., 08.03.26 14:30 Uhr SG Germania Burgwart - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 08.03.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - BC Oberzier
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - JSV Frenz
So., 08.03.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Jugendsport Wenau
So., 08.03.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 08.03.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Rhenania Lohn

19. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SC Jülich/SV Hoengen
Sa., 14.03.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Salingia Barmen
Sa., 14.03.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Schwarz-Weiß Düren
So., 15.03.26 14:30 Uhr JSV Frenz - FC Golzheim
So., 15.03.26 14:30 Uhr Rhenania Lohn - FC Düren 77
So., 15.03.26 14:30 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - VfVuJ Winden
So., 15.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - SG Germania Burgwart
So., 15.03.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - SG Nörvenich-Hochkirchen

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düren

_______________

>>> Die aktuellen News auf FuPa Mittelrhein