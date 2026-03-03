Elf der Woche da: Freialdenhoven und Wenau dominieren

Lange deutete im Duell zwischen dem SC Jülich/SV Hoengen und Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln vieles auf eine Punkteteilung hin.Erst in der Schlussminute fiel die Entscheidung: Marvin Germes nutzte eine späte Möglichkeit und erzielte in der 90. Minute das 1:0 für die Gäste. Vor 123 Zuschauern brachte Huchem-Stammeln die Führung über die Zeit und bleibt vor Jülich.
Die SG Germania Burgwart dominierte die Partie in Lohn deutlich. Jan Thomas eröffnete den Torreigen, ehe Lucca Heucken nachlegte. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Marian Prickartz erhöhte, Thomas traf innerhalb weniger Minuten noch zweimal und schnürte einen Dreierpack. Den Schlusspunkt setzte Jeremias Fischer in der 90. Minute. Für Rhenania Lohn blieb es ein deutlicher Nachmittag ohne eigenen Treffer.
Vor 250 Zuschauern erwischte der BC Oberzier einen starken Start. Fabian Wirtz brachte die Gastgeber früh in Führung, Furkan Topal erhöhte noch vor der Pause. Zwar kam Grün-Weiß Welldorf-Güsten durch Aaron Peters nach dem Seitenwechsel zum Anschluss, doch Oberzier verteidigte konzentriert. In der Schlussphase sah Jonas Hohmeier auf Seiten der Gäste die Rote Karte, was die Aufholjagd zusätzlich erschwerte. So blieb es beim 2:1-Heimsieg.
Die Gäste aus Nörvenich gingen durch Jan-Niklas Pyka in Führung, doch noch vor der Pause glich Obed Edom Mavungu aus. Nach dem Seitenwechsel übernahm VfVuJ Winden zunehmend die Kontrolle. Joker Benjamin Buchendorfer traf zur Führung, Pascal Zerfas legte nach, ehe erneut Buchendorfer den 4:1-Endstand herstellte. Vor 150 Zuschauern drehte Winden die Partie souverän und festigte seine Position an der Tabellenspitze.
Jugendsport Wenau legte früh den Grundstein für den Heimsieg. Arbent Hajdari traf bereits in der 7. Minute, Laurent Zeqiri erhöhte noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel sorgten Manuel Schmeichel und Fabrice Görich binnen weniger Minuten für klare Verhältnisse. Erst in der Nachspielzeit verkürzte Mykhailo Torkot per Foulelfmeter für Salingia Barmen.
18. Spieltag
Sa., 07.03.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - Borussia Freialdenhoven
So., 08.03.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Viktoria Koslar
So., 08.03.26 14:30 Uhr SG Germania Burgwart - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 08.03.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - BC Oberzier
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - JSV Frenz
So., 08.03.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Jugendsport Wenau
So., 08.03.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 08.03.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Rhenania Lohn
19. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SC Jülich/SV Hoengen
Sa., 14.03.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Salingia Barmen
Sa., 14.03.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Schwarz-Weiß Düren
So., 15.03.26 14:30 Uhr JSV Frenz - FC Golzheim
So., 15.03.26 14:30 Uhr Rhenania Lohn - FC Düren 77
So., 15.03.26 14:30 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - VfVuJ Winden
So., 15.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - SG Germania Burgwart
So., 15.03.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - SG Nörvenich-Hochkirchen