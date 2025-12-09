Elf der Woche: Cottbus sticht den MSV aus, Ademi rettet Alemannia

Erik Engelhardt und Merveille Biankadi schießen Energie Cottbus an die Spitze der 3. Liga – der MSV Duisburg unterliegt in letzter Sekunde. Außerdem endet das Drama zwischen Alemannia Aachen und Hansa Rostock in einem 2:2-Unentschieden. Marco Schuster wird zum vermeintlich späten Helden, ehe Faton Ademi den Auswärtsblock zum Beben bringt. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Erik Engelhardt (Energie Cottbus), Terenece Boyd (Waldhof Mannheim), Thilo Töpken (MSV Duisburg)

Erste Nominierung für Ortag

Christian Ortag steht erstmals unter den Besten der Woche. Der Schlussmann der überraschend schwachen Spatzen aus Ulm konnte bei Viktoria Köln den 1:0-Erfolg festhalten und über die Zeit bringen. Ein extrem wichtiger Sieg für den abstiegsbedrohten SSV.

Torgefährliche Defensive

Gleich zwei Nominierten konnten – auch gerade wegen ihrer Treffer – die Berufung in die Elf der Woche feiern. Marvin Rittmüller setzte dem Spiel gegen den 1. FC Schweinfurt den Deckel auf – 1860 gewinnt 3:1. Marcel Seegert vom SSV Ulm erzielte beim 1:0-Sieg gegen die Viktoria den alles entscheidenden Treffer. Für ihn ist es die Premiere in der Top-Elf. Florian Bähr konnte zwar keine Scorer sammeln, wurde aber zur zweiten Halbzeit für die U23 der TSG Hoffenheim eingewechselt und brachte den 1:0-Sieg gegen Jahn Regensburg über die Zeit.

Ademi und Schuster schocken das Ostseestadion

Faton Ademi und Marco Schuster werden zu den Protagonisten des Ostsee-Dramas. Erst bringt Schuster Hansa Rostock in der 95. Spielminute in Führung, ehe Ademi knapp fünf Minuten später den Ausgleich erzielt und den Alemannia-Auswärtsblock zum beben bringt. Außerdem dabei ist Merveille Biankadi: Der Mittelfeldmann von Energie Cottbus erzielt kurz nach dem Pausentee die 2:0-Führung gegen den da noch an der Spitze stehenden MSV Duisburg. Johann Berger macht den Elf-der-Woche-Hattrick voll. Der TSV Havelse holt ein überraschendes Remis gegen den SC Verl.

Boyd entscheidend für Mannheim

Terence Boyd hat aktuell einen richtigen Lauf: Der ehemalige Bundesliga-Spieler trifft gegen den 1. FC Saarbrücken entscheidend zum 2:1-Siegtreffer. Mit Erik Engelhardt und Thilo Töpken sind zwei Wiederholungstäter im Sturm. Engelhardt bringt die Brandenburger früh nach gut zehn Minuten in Führung. Töpken kann für seine Zebras zwar kein Tor erzielen, bringt in Halbzeit zwei allerdings noch einmal ordentlich Schwung rein.

________________

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: