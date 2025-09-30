Elf der Woche: Cottbus glänzt, Dreifacher Schroers mit Premiere

Der achte Spieltag der 3. Liga ist gespielt – und vor allem eine Mannschaft sticht heraus: Energie Cottbus. Das überragende 5:0-Torfestival gegen die Reserve des VfB Stuttgart bringt gleich drei Spieler in die Elf der Woche. Viktoria-Keeper Arne Schulz feierte am vergangenen Sonntag sein Drittliga-Debüt – gleichermaßen tut er es in der Elf der Woche. Auch Mika Schroers erlebt seine Premiere: Er schoss seine Aachener mit einem Dreierpack zum Sieg. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Erik Engelhardt (Energie Cottbus), Patrick Sussek (MSV Duisburg), Mika Schroers (Alemannia Aachen)

Premieren-Schulz erstmals dabei

Zwar hat Arne Schulz schon einmal 90 Minuten in der 2. Bundesliga auf dem Platz gestanden, doch an diesem achten Spieltag hat er sein 3.-Liga-Debüt gefeiert. Er hat seiner Viktoria Köln im Sechs-Punkte-Spiel gegen den VfL Osnabrück die weiße Weste bewahrt. Der 22-Jährige ist damit erstmals nominiert – ein gelungener Auftakt für den Kölner Schlussmann.

Starke Jahn-Defensive lässt doppelt jubeln

In dieser Defensive wurde nicht nur verteidigt, es wurden auch Tore geschossen. Energie-Verteidiger Tim Campulka nickte zur zwischenzeitlichen 4:0-Führung ein. Den Hattrick hat er zwar nicht im Spiel erzielt, dafür aber bei der Nominierung für die Top-Elf. Neben Campulka reihen sich zwei Regensburger ein. Der Jahn, für den es bislang nicht gerade optimal läuft, erkämpfte einen 2:0-Erfolg gegen den SV Verl. Folgerichtig sind mit Robin Ziegele und Benedikt Bauer zwei Jahn-Verteidiger nominiert. Ziegele brachte seine Mannschaft sogar spät in Führung und verschaffte ihr so Rückenwind für den Endspurt.

Wiederholungstäter im Mittelfeld

Im Mittelfeld wimmelt es nur so von Wiederholungstätern. Vor allem einer sticht heraus: Paul Hennrich. Der Mann aus der U23 der TSG Hoffenheim hat die Elf der Woche nur zweimal verpasst. Sein überragender Einsatz vor dem 1:0 ebnete den Weg zur Führung, auch wenn am Ende nur ein Unentschieden heraussprang. Auch Lars Gindorf ist erneut dabei. Die Sommerverpflichtung von Alemannia Aachen konnte beim 5:1-Sieg in Schweinfurt zwei Tore vorbereiten und eines selbst erzielen – damit verschaffen sich die Schwarz-Gelben etwas Abstand zur Abstiegszone. Tolgay Cigerci steuerte drei Assists zum 5:0-Erfolg seiner Cottbuser bei. Für ihn ist es die dritte Nominierung. Premiere feiert Noel Eichinger: Der Regensburger Mittelfeldmotor bereitete den erlösenden 2:0-Endstand vor, der die knapp 7000 Zuschauer im Jahnstadion beben ließ.

Dreifacher Schroers schießt sich zur Premiere

Der zweite Sieg in Folge für die Alemannia aus Aachen, in dem ein Mann als doppelter Sieger vom Platz geht: Mika Schroers. Sein Hattrick, den er in gerade einmal 18 Minuten schnüren konnte, ließ die mitgereisten Aachener in Ekstase verfallen. Damit holte Schroers nicht nur die nächsten drei Punkte, sondern sieht sich auch erstmals in der Elf der Woche. Ähnlich erging es Erik Engelhardt: Der Energie-Offensivmann erzielte einen Doppelpack vor heimischem Publikum und ist erstmals nominiert. Kein Neuling hingegen ist Patrick Sussek. Beim 2:1 gegen Ingolstadt war der MSV-Stürmer an beiden Toren direkt beteiligt und steht folgerichtig zum dritten Mal unter den Besten.

