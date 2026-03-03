Elf der Woche: Carlos Pin Fünferpack – VfB verschärft Rhenania-Krise

Carlos Pin (r.) markiert sechs Scorer – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Carlos Pin ist am vergangen Wochenende ein seltenes Kunststück gelungen: Gegen den PSV Wesel schnürt er den Fünferpack. Letztlich gewann der 1. FC Lintfort 6:0. Außerdem verschärft der VfB Speldorf die ohnehin schon deftige Krise von Rhenania Bottrop – entsprechen stehen drei VfB-Akteure in der FuPa-Elf-der-Woche.

Erstes Spiel – erste Elf der Woche

Tugay Ayasli ist frisch zum Mülheimer FC gewechselt. In seinem ersten Einsatz gegen Viktoria Goch reicht es zwar nicht für die weiße Weste, allerdings für die erste Nominierung in der Elf der Woche.

Defensive mit Zug nach vorne

Alle drei Defensive-Akteure in der 21. Elf der Woche konnten ihre Partien gewinnen und auch selbst einen Treffer erzielen. Jeremy Umberg gewinnt 3:0 mit dem SV Budberg, Robin Duesmann ist mit den Sportfreunden Niederwenigern erfolgreich und Robin Tschierske mit dem VfB Speldorf bei Rhenania Bottrop.

Timm und Cakir treffen doppelt

Janis Timm schnürt beim 4:0-Erfolg seines VfB den Doppelpack. Teamkollege Maximilian Fritzsche kann ebenfalls einen Treffer erzielen. Andre Rieger markiert in seiner 13. Partie für den 1. FC Lintfort bereits Scorer 22 und 23. Der vierte im Bunde ist Yasar Cakir, der wie auch Timm, einen Doppelpack erzielt. Damit gewinnt die SG Essen-Schönnebeck 4:1 gegen Aufsteiger DJK/SF Katernberg.

Tormaschine Carlos Pin schlägt zu

Carlos Pin als etwas anders als „Tormaschine“ zu bezeichnen, wäre untertreiben. Beim 6:0-Erfolg seines 1. FC Lintfort ist er es, der gleich fünf Mal vorm gegnerischen Tor erfolgreich wird. Damit schraubt er seine Saisontore auf 14 hoch. Den Assist für den sechsten Treffer geht selbstverständlich auch noch auf sein Konto. Neben ihm steht Felix Weyhofen. Der Angreifer vom SV Budberg trifft einmal beim 3:0-Sieg gegen Werden-Heidhausen. Der elfte Mann der Woche heißt Siegfried Kalonda. Für den 19-Jährigen ist es die erste Nominierung – er erzielt einen Treffer.

