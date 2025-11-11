Elf der Woche: BVB gewinnt Revierderby-Light, Kratzsch wieder dabei

Drei Akteure der U23 von Borussia Dortmund schaffen es in die Elf der Woche nach dem 4:1-Triumph gegen Schalke 04. Im Tor steht ein bekanntes Gesicht: Kevin Kratzsch ist zum achten Mal nominiert. Außerdem reihen sich die beiden Torschützen des Mönchengladbacher 2:0-Erfolgs ein. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Jordi Paulina (U23 Borussia Dortmund), Charles Herrmann (U23 Borussia Dortmund), Marc Heider (Sportfreunde Lotte)

Ein alter bekannter im Tor

Zwischen den Pfosten steht mal wieder Kevin Kratzsch. Der verlässliche Schlussmann von Rot-Weiß Oberhausen glänzt beim 1:0-Sieg gegen die U23 des VfL Bochum und hält erneut die Null. Es ist seine achte Nominierung in 15 Einsätzen.

Defensivpower aus dem Tabellenkeller

Zwei der drei Spieler in der Abwehrreihe kämpfen aktuell um jeden Punkt, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien. Aldin Dervisevic gelingt zumindest ein Punkt mit dem Wuppertaler SV – er erkämpft sich ein 0:0 gegen Gütersloh und hält die Null. Daniel Hülsenbusch und der VfL Bochum II stehen derzeit auf einem Abstiegsplatz und konnten auch in dieser Woche nichts ausrichten – eine 0:1-Niederlage steht zu Buche. Erfolgreicher war hingegen Almugera Kabar: Er traf beim 4:1-Sieg des BVB und steht damit zum zweiten Mal unter den Besten.

Velbert holt den ersten Dreier: ein Spieler dabei

Die SSVg Velbert feiert im Kellerduell gegen den SC Wiedenbrück den ersten Dreier der Saison. Vorerst ändert dies nichts an der Tabellensituation des Schlusslichts, ist aber dennoch ein Lebenszeichen an die Liga. Calvin Marion Mockschan überzeugt und steht in der Elf der Woche. Aus derselben Partie kommt auch Fabio Riedl aus Wiedenbrück dazu: Nach dem Wiederanpfiff gelingt ihm der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer. Zwei Borussen komplettieren das Mittelfeld: Tony Reitz von Borussia Dortmund und Fritz Fleck aus Mönchengladbach. Reitz eröffnet das Fünf-Tore-Spektakel im Stadion Rote Erde per Strafstoß. Ebenso Fleck, der beim 2:0-Erfolg der Gladbacher in Bocholt das 1:0 erzielt.

Heider wird zum Lotte-Helden

Bei der Zweitvertretung der Düsseldorfer Fortuna kämpfen sich die Sportfreunde Lotte zurück in die Partie. Nach nur 20 Minuten führt die Fortuna bereits mit 2:0 – ab der 61. Spielminute beginnt die Aufholjagd der Lotte. Marc Heider wird in der Nachspielzeit zum Helden, als er zum 3:2-Siegtreffer netzt. Wie auch im Mittelfeld: zwei Borussen. Zum einen Charles Herrmann, der für die Gladbacher den 2:0-Siegtreffer erzielt, und zum anderen Jordi Paulina, der den BVB wieder in Führung geschossen hat.

________________

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: