 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
BVB U23 gewinnt kleines Revierderby
BVB U23 gewinnt kleines Revierderby – Foto: Imago Images

Elf der Woche: BVB gewinnt Revierderby-Light, Kratzsch wieder dabei

Regionalliga West: Borussia Dortmunds U23 setzt sich im kleinen Revierderby gegen Schalkes U23 durch. Oberhausens Kevin Kartzsch zum achten Mal nominiert.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Drei Akteure der U23 von Borussia Dortmund schaffen es in die Elf der Woche nach dem 4:1-Triumph gegen Schalke 04. Im Tor steht ein bekanntes Gesicht: Kevin Kratzsch ist zum achten Mal nominiert. Außerdem reihen sich die beiden Torschützen des Mönchengladbacher 2:0-Erfolgs ein. Das ist die Elf der Woche!

Das ist die Elf der Woche des 15. Spieltags

Torhüter: Kevin Kratzsch (Rot-Weiß Oberhausen)

Verteidiger: Aldin Dervisevic (Wuppertaler SV), Daniel Hülsenbusch (U23 VfL Bochum), Almugera Kabar (U23 Borussia Dortmund)

Mittelfeldspieler: Fabio Riedl (SC Wiedenbrück), Tony Reitz (U23 Borussia Dortmund), Fritz Fleck (U23 Borussia Mönchengladbach), Calvin Marion Mockschan (SSVg Velbert)

Angreifer: Jordi Paulina (U23 Borussia Dortmund), Charles Herrmann (U23 Borussia Dortmund), Marc Heider (Sportfreunde Lotte)

Ein alter bekannter im Tor

Zwischen den Pfosten steht mal wieder Kevin Kratzsch. Der verlässliche Schlussmann von Rot-Weiß Oberhausen glänzt beim 1:0-Sieg gegen die U23 des VfL Bochum und hält erneut die Null. Es ist seine achte Nominierung in 15 Einsätzen.

Defensivpower aus dem Tabellenkeller

Zwei der drei Spieler in der Abwehrreihe kämpfen aktuell um jeden Punkt, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien. Aldin Dervisevic gelingt zumindest ein Punkt mit dem Wuppertaler SV – er erkämpft sich ein 0:0 gegen Gütersloh und hält die Null. Daniel Hülsenbusch und der VfL Bochum II stehen derzeit auf einem Abstiegsplatz und konnten auch in dieser Woche nichts ausrichten – eine 0:1-Niederlage steht zu Buche. Erfolgreicher war hingegen Almugera Kabar: Er traf beim 4:1-Sieg des BVB und steht damit zum zweiten Mal unter den Besten.

Velbert holt den ersten Dreier: ein Spieler dabei

Die SSVg Velbert feiert im Kellerduell gegen den SC Wiedenbrück den ersten Dreier der Saison. Vorerst ändert dies nichts an der Tabellensituation des Schlusslichts, ist aber dennoch ein Lebenszeichen an die Liga. Calvin Marion Mockschan überzeugt und steht in der Elf der Woche. Aus derselben Partie kommt auch Fabio Riedl aus Wiedenbrück dazu: Nach dem Wiederanpfiff gelingt ihm der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer. Zwei Borussen komplettieren das Mittelfeld: Tony Reitz von Borussia Dortmund und Fritz Fleck aus Mönchengladbach. Reitz eröffnet das Fünf-Tore-Spektakel im Stadion Rote Erde per Strafstoß. Ebenso Fleck, der beim 2:0-Erfolg der Gladbacher in Bocholt das 1:0 erzielt.

Heider wird zum Lotte-Helden

Bei der Zweitvertretung der Düsseldorfer Fortuna kämpfen sich die Sportfreunde Lotte zurück in die Partie. Nach nur 20 Minuten führt die Fortuna bereits mit 2:0 – ab der 61. Spielminute beginnt die Aufholjagd der Lotte. Marc Heider wird in der Nachspielzeit zum Helden, als er zum 3:2-Siegtreffer netzt. Wie auch im Mittelfeld: zwei Borussen. Zum einen Charles Herrmann, der für die Gladbacher den 2:0-Siegtreffer erzielt, und zum anderen Jordi Paulina, der den BVB wieder in Führung geschossen hat.

________________

>>> Hier geht es zum vergangen Spieltag der Regionalliga West

>>> Hier geht es zur Tabelle der Regionalliga West

>>> So sehen die vergangen Elf der Woche aus

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 011.11.2025, 10:05 Uhr
Linus BienAutor