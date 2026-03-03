Elf der Woche: Befreiungsschlag vom SSV Born – Conde trifft weiter

SSV Born feiert im Kellerduell – Foto: Andreas Bornewasser

Ein ganz wichtiger Dreier, denn der SSV Bergisch Born gegen den FC Remscheid einfährt – das auch Dank des Doppelpacks von Germano Bonanno. Außerdem trifft Timo Conde doppelt gegen TuRU 80 und schließt an seine Leistungen aus Katernberg an. Das ist die FuPa-Elf-der-Woche!

SC Velbert überragt beim TSV

Der SC Velbert überragt und schockt den TSV Solingen mit einem 4:1-Sieg. Joel Lanz im Kasten des SCV qualifiziert sich mit seiner guten Leistung zum zweiten Mal für die Elf der Woche.

DV Solingen springt auf die Zwei

Mit dem Unentschieden im Spitzenspiel zwischen Solingen-Wald und Kapellen-Erft und einem Sieg bei der Zweitvertretung des VfB 03 Hilden springt DV Solingen auf Tabellenplatz zwei – Servet Aydin steht in der Elf der Woche. Außerdem dabei sind Niklas Götte und Robin Strohmenger. Strohmenger holt einen 4:1-Sieg beim TSV Solingen – bei Götte und dem SC Union Nettetal ist es ein 3:0-Erfolg über den ASV Süchteln.

Drei Tore – drei Ilbay-Beteiligungen

Ali-Can Ilbay hat in der Partie gegen die Zweitvertretung des VfB 03 Hilden einen echten Sahnetag erwischt. beim 3:0-Sieg für DV Solingen ist er mit einem Tor und zwei Vorlagen an allen Toren beteiligt. Egzon-Baijram Zendeli macht es ihm nach und ist an beiden Toren beim 2:1-Sieg von FC Kosova Düsseldorf beteiligt. Auch Philip Spickenbaum trägt sich mit zwei Treffern für SC Union Nettetal in die Statistiken des 21. Spieltags ein. Komplettiert wird das Mittelfeld durch Leon Bachmann, der einen Treffer für den FC Wülfrath auflegt.

Bonanno und Conde treffen doppelt

Timo Conde bringt den FC Wülfrath erst in Führung, ehe er in der Nachspielzeit dem Spiel den Deckel aufsetzt und TuRU 80 mit einem 4:2 zurück nach Bilk schickt. Auch Germano Bonanno trifft doppelt und ist maßgeblich am enorm wichtigen 3:2-Sieg des SSV Bergisch Born beteiligt – ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt. Tomi Alexandrov komplettiert die Elf der Woche: Er trifft einmal für Union Nettetal.

________________

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: