Elf der Woche: Baumberger Abwehrbollwerk steht, drei Hildnener dabei

Die Sportfreunde Baumberg gewinnen beim TSV Meerbusch mit 2:0 und halten so weiter den Anschluss an Spitzenreiter Ratingen und Verfolger Schonnebeck. Auch die Spielvereinigung liefert eine starke Leistung und siegt beim Schlusslicht SV Biemenhorst. Außerdem sind drei Spieler des VfB Hilden nominiert. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Niko Bosnjak (SpVg Schonnebeck), Pascal Weber (VfB Hilden), Mohamed Cisse (VfB Hilden)

Möllering hält die Null gegen Dingden

Schon am Freitagabend steigt die Partie zwischen dem FC Büderich und Blau-Weiß Dingden. Eine torlose Begegnung lässt die Torhüter auf beiden Seiten zumindest mit einem lachenden Auge zurück. Justin Möllering vom FC Büderich ist damit zum zweiten Mal nominiert.

Baumberg hält die Null und sichert sich zwei Nominierungen

Die Sportfreunde Baumberg brillieren gegen den TSV Meerbusch mit einer starken Abwehrleistung und sichern sich beim 2:0-Sieg zwei Nominierungen: Denis Sitter und Ben Harneid. Harneid trifft zudem kurz vor dem Halbzeitpfiff zum 1:0. Neben den Sportfreunden ist Steffen Herzog von der DJK Adler Union Frintrop nominiert. Auch dank seiner Abwehrleistung kassieren die Essener keinen Gegentreffer, und die Partie bei der Holzheimer SG bleibt torlos.

Zwei Scorer für Hildens Wagener

Maximilian Wagener beteiligt sich doppelt gegen ETB Essen: Er legt zur 2:0-Führung auf und trifft selbst zum zwischenzeitlichen 3:1. Neben ihm steht ein absoluter Dauerbrenner der Elf der Woche: Marco de Stefano vom SV Sonsbeck ist bereits zum siebten Mal nominiert, obwohl gegen den 1. FC Kleve nur ein Punkt drin war. Kevin Weggen kann ebenfalls keinen Scorer beisteuern, hat das Mittelfeld des FC Büderich jedoch 90 Minuten lang beackert und ist erstmals nominiert. Komplettiert wird das Mittelfeld durch Luka Grlic. Der Blau-Weiße von Dingden macht es Weggen gleich, spielt ein herausragendes Spiel und teilt sich die Punkte mit dem FCB.

Hildener Sturm-Duo nominiert

In der Offensive reihen sich gleich zwei Spieler vom VfB Hilden ein: Pascal Weber und Mohamed Cisse. Cisse trifft beim 4:2-Sieg über ETB Essen einmal, Weber legt einen Treffer auf und erhöht zwischenzeitlich selbst auf 2:0. Cisse ist bereits zum fünften Mal unter den Besten. Ebenfalls dabei: Niko Bosnjak von der SpVg Schonnebeck. Die Essener gewinnen 4:1 beim Schlusslicht SV Biemenhorst – der 23-Jährige schnürt einen Doppelpack.

