Elf der Woche: Ayans Last-Minute-Rettung, Kleve siegt gegen KFC

Oguz Ayan schockt den Spitzenreiter aus Ratingen und gewinnt durch seinen Hattrick einen Punkt für die Holzheimer SG. Auch für den Ratingen-Verfolger aus Krefeld war es ein enttäuschender Spieltag: Der 1. FC Kleve holt einen sehr überraschenden Sieg. Außerdem ist Giovanni Nkowa dabei – in unserem Podcast „FuPalaver“ betrachtete ihn unser Host Anton Wagener genauer. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Oguz Ayyan (Holzheimer SG), Youssef Kamboua (ETB SW Essen), Marcello Romano (ETB SW Essen)

Kleve schockt den KFC

Vor dem Topspiel gegen Ratingen 04/19 wurde der KFC Uerdingen mit einer 0:1-Pleite gegen den 1. FC Kleve überrascht. Im Tor des Außenseiters stand Ahmet Taner, der in seiner dritten Partie der Saison bereits die zweite weiße Weste holte. Zudem stand er bei keiner Niederlage zwischen den Klever Pfosten.

Zwei Mal Homberg, ein Mal Dingden

Am vergangenen Wochenende trafen BW Dingden und der VfB Homberg aufeinander. Die Abwehr der Woche besteht ausschließlich aus diesem Schlagabtausch, der letztendlich mit einem knappen 1:1 endete. Für den VfB sind Henrik Scheibe und Connor Klossek dabei – aus dem Dingdener Lager ist es Hannes Göring.

"Ones-To-Watch" Nkowa ist nominiert

Der 20-jährige Giovanni Nkowa steht in der Elf der Woche des 15. Spieltags – passend dazu wurde er in unserem Podcast „FuPalaver“ in der Rubrik "Ones to Watch" näher betrachtet. Und das nicht ohne Grund: Gegen den TSV Meerbusch schnürt er einen Dreierpack und legt zusätzlich ein Tor auf. Schlusslicht SV Biemenhorst konnte Jüchen-Garzweiler einen Punkt abnehmen – Luca Puhe erzielt beide Treffer. Mit Kaies Alaisame ist neben Nkowa ein weiterer Spieler des FC Büderich dabei: Er trifft zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung. Julio Torrens vom Niederrheinpokal-Halbfinalisten SC St. Tönis komplettiert das Mittelfeld. Der Deutsch-Argentinier verdient sich durch seinen Doppelpack beim 1. FC Monheim seine erste Nominierung.

Ayan vermiest Ratingen die Tour

Eigentlich sah alles danach aus, als würde der Spitzenreiter aus Ratingen frühzeitig alles klar machen. Doch Oguz Ayan hatte etwas dagegen: Er verwandelte einen 1:3-Rückstand in den letzten sieben Minuten in einen Ausgleich und schnürte damit seinen Dreierpack. In den Sturm reihen sich zudem zwei Spieler des ETB Schwarz-Weiß Essen ein: Youssef Kamboua und Marcello Romano. Auch sie schocken den Favoriten aus Schonnebeck. Beim 5:3-Sieg trifft Kamboua doppelt, und Romano steuert einen weiteren Treffer bei. Damit haben alle nominellen Favoriten – ausgenommen die Sportfreunde Baumberg – am vergangenen Spieltag schleifen lassen.

