 2025-09-17T06:39:26.826Z

Elf der Woche
Symbolbild
Symbolbild – Foto: FuPa.net

Elf der Woche: alle Auswahlen im Überblick

In welchen Ligen gibt es eine Edw?

Verlinkte Inhalte

Ehrenpromotion
BGL Ligue
1.Div - 1.Bez
1.Div - 2.Bez
2.Div - 1.Bez

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Damen

⚽️🏅 👉 Liga 1

⚽️🏅 👉 Liga 2

⚽️🏅 👉 Liga 3, 1.Bezirk

Im 2.Bezirk der 3.Liga kam leider keine Elf der Woche zustande.

1.Herren

⚽️🏅 👉 BGL Ligue

⚽️🏅 👉 Ehrenpromotion

⚽️🏅 👉 1.Division, 1.Bezirk

⚽️🏅 👉 1.Division, 2.Bezirk

⚽️🏅 👉 2.Division, 1.Bezirk

⚽️🏅 👉 2.Division, 2.Bezirk

⚽️🏅 👉 3.Division

Herren-Reserven

⚽️🏅 👉 Klasse 2, 1.Bezirk

⚽️🏅 👉 Klasse 3, 1.Bezirk

⚽️🏅 👉 Klasse 3, 2.Bezirk

⚽️🏅 👉 Klasse 4, 1.Bezirk

⚽️🏅 👉 Klasse 4, 2.Bezirk

Wie kommt die Elf der Woche zustande?

👉 Hier findest Du alle Informationen

Aufrufe: 017.9.2025, 09:56 Uhr
Paul KrierAutor