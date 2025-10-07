Elf der Woche: Akpinar überrascht St. Tönis, Monheim überragt

Der 8. Spieltag der Oberliga Niederrhein ist gespielt, und der FC Monheim geht als großer Gewinner hervor. Im Kellerduell beim SV Biemenhorst zeigen die Monheimer kein Erbarmen und überrollen den direkten Konkurrenten mit 4:0. In Kleve wird der zweite Saisonsieg gefeiert – zu verdanken ist das Ilkay Arif Akpinar. Der 19-Jährige trifft gegen den SC St. Tönis doppelt. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Jan Niklas Kühling (FC Büderich), Micah Cain (TSV Meerbusch), Etienne-Noel Reck (KFC Uerdingen)

Weiße Weste im zweiten Spiel

Für Luca-Christian Fenzl ist es erst der zweite Einsatz in der laufenden Oberliga-Saison. Zwar musste er beim ersten Spiel gegen den SV Sonsbeck zweimal hinter sich greifen, doch im wichtigen Kellerduell beim SV Biemenhorst hielt er den Kasten sauber und trug so maßgeblich zum 4:0-Kantersieg bei.

Monheimer Abwehrboss erstmals nominiert

Auch in der Dreierkette ist ein Monheimer vertreten: Luca Jan Kiefer. Der 23-Jährige war maßgeblich am 4:0-Sieg beteiligt und hielt die eigene Abwehrreihe mit seiner Defensivstärke zusammen. Neben ihm steht ein Spieler, der zum zweiten Mal in der Elf der Woche nominiert ist: Denis Sitter. Der Baumberger überzeugt weniger durch Offensivaktionen, sondern durch seine Arbeit gegen den Ball. Sitters Sportfreunde Baumberg konnten damit einen starken 1:0-Sieg gegen den Tabellenführer aus Ratingen einfahren. Der dritte im Bunde ist Giovanni Multari. Der Deutsch-Italiener konnte sein Können bisher meist nur in Kurzeinsätzen zeigen. Gegen Blau-Weiß Dingden stand der Jüchener knapp 60 Minuten auf dem Platz und trug seinen Teil zum 0:0-Remis bei.

Akpinar schockt St. Tönis

Der 1.FC Kleve kann gegen den SC St. Tönis seinen zweiten Saisonsieg einfahren und einen wichtigen Schritt in Richtung rettendem Ufer machen. Hauptverantwortlich sind die starken ersten 20 Minuten der Klevener, in denen Ilkay Arif Akpinar im Mittelpunkt steht. Bereits in der fünften Spielminute trifft der 19-Jährige zur 1:0-Führung, ehe er keine 15 Minuten später zum 2:0 erhöht. Letztendendes kann Tönis mit nur einem Treffer antworten. Außerdem dabei ist Alexander Lipinski. Der Mann vom KFC Uerdingen ist zwei Mal eiskalt vom Punkt und entscheidet so den 2:1-Sieg über den Aufsteiger aus Holzheim. Der Matchwinner beim FC Monheim: Mohamed El Mouhouti. Er ist mit zwei Treffern und zwei Assists an allen vier Toren beteiligt und ist maßgeblich am Sieg in Biemenhorst beteiligt. Kaies Alaisame komplettiert das Mittelfeld. Alaisame legt Treffer eins und zwei beim Büderich-Sieg über die Adler aus Frintrop vor.

Später Cain-Treffer bringt einen Punkt

vergangenen Sonntag gastierte der TSV Meerbusch bei der SpVg Schonnebeck in Essen. Nach einem 0:2-Rückstand gelang dem TSV noch der Turnaround: Micah Cain traf in der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand und sicherte den Meerbuschern damit einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Etienne-Noel Reck qualifizierte sich bereits zum vierten Mal für die Elf der Woche. In der Nachspielzeit des Duells gegen die Holzheimer SG wurde er im Strafraum gefoult und brachte dem KFC Uerdingen so den Elfmeter, der zum Sieg führte. Spaß am Toreschießen hatte Jan Niklas Kühling: Der Stürmer vom FC Büderich traf beim Sieg gegen Frintrop gleich zweimal.

