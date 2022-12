Elf der Vorrunde in Bezirksliga Süd: Aufsteiger stark vertreten – GAP-Sturmduo überragt Die Top-Spieler Hinrunde 2022/23

Oberbayern – Die Bezirksliga Oberbayern Süd ist in der Winterpause. Am 10. März empfängt Deisenhofens Reserve den Spitzenreiter FC Garmisch-Partenkirchen dann zum Wiederauftakt. Zwölf Partien haben die Teams in der Rest-Rückrunde noch zu absolvieren. Nach dem Faktencheck, bei dem die Top-Statistiken der Teams hervorgehoben wurden, folgt nun die „Elf der Vorrunde“. Im Tabellenkeller geht es im Kampf um die Nicht-Abstiegsplätze heiß her. Im Aufstiegsrennen überragt Landesligaabsteiger FC Garmisch-Partenkirchen in der bisherigen Saison alle und steht mit sieben Punkten Vorsprung auf Rang eins der Tabelle. Doch wie viele Spieler vom Spitzenteam schafften es in die „Elf des Vorrunde“?

Torwart: Neuhaderner Aufstiegsheld sichert sich Platz im Tor

Mit Daniel Honnef steht ein Spieler auf der Torwartposition, der bereits letzte Saison ein Leistungsträger beim FC Neuhadern war. Mit seinen Glanzparaden verhalf er seinem Team zum Aufstieg in die Bezirksliga. Und auch diese Saison hält er wieder bockstark für die Großhaderner, die auf einem stabilen sechsten Tabellenplatz stehen. Zwar sind 29 Gegentore im Ligavergleich nur Mittelmaß, jedoch hielt der 25-jährige Keeper seinen Kasten sechsmal sauber. Vier Nominierungen in die „Elf der Woche“ verschaffen ihm auch einen Platz in der „Elf der Vorrunde“.

Abwehr: Abwehrchefs der Topteams und ein Offensivverteidiger halten die Defensive zusammen

Die Dreierkette der „Elf der Vorrunde“ bilden Spieler aus drei verschiedenen Vereinen. Mit Kevin Hock steht der erste Spieler vom Tabellenführer im Aufgebot. Vier Nominierungen in die „Elf der Woche“ stehen für ihn zu Buche. Vor der Saison wechselte er vom A-Klassisten SV Krün nach Garmisch-Partenkirchen in die Bezirksliga und schlug direkt voll ein. 16 von 18 möglichen Spielen bestritt der Abwehrspezialist und trug dabei einiges zur besten Defensive der Liga bei. Die Garmischer mussten bisher nur 14 Gegentore schlucken.

Der Zweite im Bunde ist Omer Berbic vom FC Hellas München. Er kann ebenfalls vier Nominierungen in die „Elf der Woche“ vorweisen. Mit Aufsteiger Hellas steht er auf einem soliden achten Tabellenplatz. Die Münchner haben zwar im ligaweiten Vergleich keine Top-Defensive, Berbic fällt allerdings durch seine Offensivstärke auf. Drei Treffer erzielte der Defensivakteur bereits in dieser Spielzeit.

Mit Abstand am häufigsten unter allen Verteidigern in die „Elf der Woche“ berufen wurde Manuel Diemb vom Überraschungsteam TSV Murnau. Der Vorjahresaufsteiger spielte eine furiose Vorrunde und steht mit 36 Punkten auf Rang zwei der Tabelle. Damit befindet sich der TSV auf Kurs Relegation zum Doppelaufstieg. Der 23-jährige Verteidiger Manuel Diemb hat dabei ganz großen Anteil am Murnauer Abwehrbollwerk, das nur 23 Gegentore zuließ. Außerdem zeigte er sich auch offensiv gefährlich und steuerte ein Tor bei. Insgesamt stand Diemb siebenmal in der „Elf der Woche“.

Mittelfeld: Unterpfaffenhofen überrascht mit zwei Nominierungen

Im Mittelfeld stellt Abstiegskandidat SC Unterpfaffenhofen-Germering überraschenderweise gleich zwei Akteure. Komplettiert wird das Quartett in der Zentrale von jeweils einem Spieler der Topteams FC Garmisch-Partenkirchen und TSV Murnau.