Elf der Saison: FuPa Niederrhein sucht den besten Trainer

Die Saison ist nahezu beendet, bis auf einige Entscheidungs- und Relegationsspiele sind alle Entscheidungen um die Meisterschaft und den Abstieg gefallen. Da ist es an der Zeit, die Spielzeit noch einmal in Gänze zu beleuchten. Wer hat am meisten überzeugt? Welcher Torwart seinen Kasten immer sauber gehalten? Wer spielt die klügsten Pässe im Spielaufbau? Wer senst in der Defensive alles weg? Wer ist der absolute Super-Knipser?