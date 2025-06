Elf der Saison: Das ist eure Mannschaft des Jahres

Nach der Saison ist es traditionell an der Zeit, zurückzublicken. In unterschiedlichsten Formaten geschieht das, unter anderem werden auch die Spieler in den Fokus gerückt, die einen besonders bleibenden Eindruck hinterlassen haben. FuPa Niederrhein hat die Community nach ihrer Elf der Saison gefragt und ihr habt eure Favoriten genannt. Insgesamt kamen fast 1.200 Stimmen zusammen. Das ist eure Elf der Saison.

Keinen Zweifel gab es bei euch, wer den Platz zwischen den Pfosten bekommen soll. Tim Schwarz von Siegfried Materborn ist als 19-Jähriger in seine erste Saison bei den Senioren gegangen. In der Kreisliga A Kleve-Geldern hat er sich gleich als Stammtorhüter etabliert und steigerte seine Leistungen kontinuierlich, ehe ihn eine Verletzung stoppte. Insgesamt kommt er somit nur auf 19 Einsätze und drei Berufungen in die Elf der Woche.

In der Defensive ist Tim Görtler bei euch gesetzt. Mit großem Abstand erhielt er die meisten Stimmen. Der 26-jährige Verteidiger von Blau-Weiß Langenberg bestritt in der abgelaufenen Saison 27 Partien, erzielte dabei drei Treffer und legte ein weiteres Tor auf. Acht Nominierungen in die EdW sprechen für sich. An seiner Seite spielt Noah Abdel Hamid, der gerade mit der SSVg Velbert in die Regionalliga West aufgestiegen ist. In den 28 Begegnungen, in denen er auf dem Platz stand, verlor Velbert nur zwei Spiele, in elf Duellen gab es kein Gegentor.

Ebenfalls aufgestiegen ist Azmi Ayten. Als Abwehrspieler trug er seinen Teil dazu bei, dass DV Solingen II die Meisterschaft in der Kreisliga A Solingen einfuhr. Drei Treffer erzielte er in seinen 31 Einsätzen, sechsmal ging es in die Elf der Woche. Komplettiert wird die Defensive von Kubilay Serin. Der Rechtsfuß des TuS Liedberg ist mit seiner Mannschaft in die Kreisliga A aufgestiegen. Nur vier Niederlagen gab es in den 21 Duellen, in denen er auf dem Platz stand.

Anton Müller lenkt das Spiel

Das Sagen im Mittelfeld hat Anton Müller von den Sportfreunden Neuwerk. Mit seinen gerade einmal 19 Jahren hat er auch in seinem zweiten Seniorenjahr ordentlich abgeliefert. In 29 Partien traf er elfmal, weitere zehn Treffer konnte er vorbereiten. Die FuPa-Community hat ihn deshalb siebenmal in die EdW berufen. Weiter geht es mit Abdelkarim Afkir von der Holzheimer SG. Der 32-Jährige ist mit der HSG jüngst in die Oberliga Niederrhein aufgestiegen, in der Landesliga gelangen ihm starke zwölf Treffer und sieben Vorlagen.

Mit Andri Buzolli konnte ein weiterer Akteure der SSVg Velbert überzeugen. Die Zahlen sprechen hier auch eine deutliche Sprache: 30 Spiele, 17 Tore, 21 Vorlagen - das macht in Summe 31 Scorerpunkte. Weiter geht es für ihn allerdings nicht im Bergischen, denn er hat sich der Reserve des FC Schalke 04 angeschlossen. Mit 18 Vorlagen ist Dominik Schillings aus der Saisonauswahl nicht wegzudenken. Der 27-jährige Mittelfeldakteur des VdS Nievenheim traf zudem viermal selbst. Zehn Nominierungen in die Elf der Woche verdiente er sich damit redlich.

44 Tore im Sturm

Fehlt noch die Angriffsreihe. Hier finden sich mit Alfred Appiah und Marc Rommel zwei Spieler, die sich insgesamt für 59 Scorerpunkte verantworten können. Appiah traf in 29 Begegnungen für den VfB Speldorf 21 Mal ins Schwarze und legte weitere fünf Treffer auf. In der Landesliga brachte ihn das sieben Mal in die EdW. In der kommenden Saison geht er für den 1. FC Lintfort auf Torejagd. Den Aufstieg in die Landesliga hat der OSV Meerbusch mit Torjäger Rommel erst in der Relegation verspielt. Seine 23 Torerfolge und zehn Vorlagen hatten zuvor aber großen Anteil an der trotzdem sehr erfolgreichen Saison des OSV.

Stöhr auf der Trainerbank

Bleibt nur noch die Frage offen, wer die Auswahl trainieren soll. Auch hier gab es ein klares Voting: Julian Stöhr ist euer Trainer der Saison. Zu Beginn der vergangenen Saison wechselte er zunächst als Co-Trainer zum ETB Schwarz-Weiß Essen. Nach dem überraschenden Rücktritt von Damian Apfeld im Oktober übernahm er das Zepter und führte den Verein beinahe noch in die Regionalliga. In der kommenden Spielzeit leitet er die Geschicke beim KFC Uerdingen.

