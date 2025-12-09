Elf der Hinserie der BZL Süd: Kaltner überragt – Planegg gibt Ton an

Die Elf der Hinrunde ist da. Der SV Planegg-Krailling ist mit drei Spielern am häufigsten vertreten. Ex-Profi Alexander Kaltner ist der meist gewählte Spieler.

Der Neuzugang vom FC Neuhadern München schaffte es viermal in die Elf der Woche und überragte für Waldeck-Obermenzing ein ums andere Mal. Besonders im Münchner Duell gegen MTV zeigte Novak eine bärenstarke Leistung, und hielt den SVW „mit einem überragenden Spiel am Leben.“

Marco Hiry (5), FC Penzberg

Penzberg-Urgestein Marco Hiry stand fünfmal in der Elf des Spieltags. Kein Verteidiger schaffte es häufiger in die Auswahl. Zudem ist der Routinier torgefährlich: In 15 Partien traf der Verteidiger zweimal und bereitete vier Treffer vor.

Andre Tiedt (3), SV Bad Heilbrunn

Obwohl Andre Tiedt nur zwölfmal für den SV Bad Heilbrunn begann, schaffte es der Abwehrhüne in die Elf der Hinserie. Der 193 cm große Verteidiger wechselte in der Saison 21/22 vom ESV Penzberg aus der Kreisklasse nach Bad Heilbrunn in die Landesliga, und zählt inzwischen – wenn einsatzbereit – zum Stammpersonal.

Martin Bauer (4), SV Planegg-Krailling

Martin Bauer komplettiert die Verteidigung. Der spielende Co-Trainer erzielte vier Tore und legte fünf Treffer auf. Bauer gehört inzwischen zum festen Inventar der FuPa-Elf der Woche. Bereits vergangene Saison war Bauer Teil der Elf der Hinserie und der des Jahres.

Mittelfeld:

Ferenc Ambrus (6), SC Olching

Ferenc Ambrus war am zweithäufigsten aller Bezirksliga-Süd-Spieler in der Elf der Woche vertreten. Der 26-Jährige spielt seine dritte Saison beim SC Olching. Bis dato traf er sechsmal ins gegnerische Tor und bereitete drei Tore vor.

Florian Weber (4), FC Deisenhofen

Florian Weber kam 2022 aus der U17 der SpVgg Unterhaching zum FC Deisenhofen. Diese Saison absolvierte er sowohl Partien in die Reserve, als auch für die erste Mannschaft in der Bayernliga. Seine Bilanz in der Bezirksliga ist beeindruckend: In 16 Spielen knipste Weber 14-mal.

Mario Simic (3), SV Planegg-Krailling

Mario Simic lief 16-mal für den SV Planegg-Krailling auf und erzielte vier Tore. Zudem kommt er auf starke neun Vorlagen. Der Kroate kickte im Frühjahr auch in der ICON League für BUZZ Club.

Dominik Pfister (3), SV Untermenzing

Acht Tore und vier Assists – das ist die Bilanz von Dominik Pfister, der seine achte Saison für Untermenzing spielt. Dreimal schaffte es Pfister in die Elf der Woche. Nach dem Abstieg 2023 hat sich der SVU auch dank Pfister zu einer guten Bezirksliga-Mannschaft entwickelt. Wie im Vorjahr rangiert Untermenzing zur Winterpause auf Platz fünf.

Sturm:

Alexander Kaltner (7), MTV München

Keiner trifft wie Alexander Kaltner: 23 Tore gelangen dem Ex-Profi in dieser Saison bereits. Und keiner stand häufiger in der Elf des Spieltags der Bezirksliga Süd. „Ich ordne meine persönliche Statistik der Teamleistung unter. Wichtig ist, dass wir gemeinsam die nötigen Punkte holen und die Klasse halten“, sagt der 25-Jährige im August. Mit 25 Punkten steht der MTV in jedem Fall voll im Soll.

Aleksander Demonjic (4), SV Planegg-Krailling

17 Treffer bescherte Aleksander Demonjic dem SV Planegg-Krailling. Viermal war er Teil der Elf der Woche. Das letzte Mal durch seinen Hattrick am 16. Spieltag beim 5:2-Sieg gegen den SV Polling. Auch dank Demonjic zählt Planegg zu den Aufstiegsaspiranten.

Manuel Eichberg (3), TSV Gilching-Argelsried

Im Sommer 2022 wechselte Manuel Eichberg vom TSV Utting nach Gilching – und zahlt das Vertrauen heuer voll zurück. Der 30-Jährige lief in allen 17 Partien für den TSV auf und traf zehnmal den gegnerischen Kasten. Die Belohnung: Ein Platz in der Elf der Hinserie.

Zur Grafik der Elf der Hinserie der Bezirksliga Süd in voller Auflösung

Hier geht’s zur Elf der Hinserie der Bezirksliga Ost.

Hinweis: Die Elf der Hinserie der Bezirksliga Nord um 17:30 Uhr.

Fehler gefunden? Dann schreibt uns auf Instagram.