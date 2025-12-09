Elf der Hinserie der BZL Ost: Aschheim und Forstinning dominieren

Die Elf der Hinrunde der Bezirksliga Ost ist da. Wenig überraschend sind der VfB Forstinning und der FC Aschheim am häufigsten in der Auswahl vertreten.

Thomas Kern schaffte es dreimal in die Elf des Spieltags. In 17 bestrittenen Partien hielt Kern viermal die Null. Der Keeper ist inzwischen ein Urgestein in Saaldorf und hat sich vom Keeper der zweiten Mannschaft in der A-Klasse zum starken Bezirksliga-Rückhalt gemausert.

Omer Berbic (4), VfB Forstinning

Omer Berbic wechselte diese Saison vom SV Nord München-Lerchenau zum VfB Forstinning. Der in der Vergangenheit torgefährliche Verteidiger traf für seine neue Spielstätte bis dato nicht, lief aber 13 Partien in der Startelf auf. Defensiv erledigt Berbic aber seinen Job. Der VfB stellt mit Aschheim die beste Defensive der Bezirksliga Ost.

Patrick Müller (3), FC Aschheim

Dreimal in die Elf des Spieltags schaffte es Patrick Müller vom FC Aschheim. „Mupa“ spielt seit der Saison 14/15 beim FC Aschheim und absolvierte diese Saison zehn Partien.

Maximilian Avril (3), TuS Holzkirchen

Das Verteidigertrio wird von Maximilian Avril komplettiert. Der Youngster absolvierte alle 17 Spiele der laufenden Saison und erntete schon Lob von Cheftrainer Orhan Akkurt.

Mittelfeld:

Ajlan Arifovic (6), VfB Forstinning

Ajlan Arifovic, der in der Jugend beim FC Bayern München spielte, wechselte diese Saison vom FC Töging zum VfB Forstinning. Arifovic stand 16-mal auf dem Platz, traf einmal in den gegnerischen Kasten. Auffällig: Arifovic sammelte bereits sieben gelbe und eine rote Karte.

Robert Hafner (6), SV Saaldorf

Ebenfalls sechsmal Teil der Elf der Woche war Robert Hafner vom SV Saaldorf. Der Mittelfeldspieler taucht eigentlich immer auf dem Spielberichtsbogen auf: Sechs Treffer gelangen ihm bereits und fünfmal sah er Gelb vom Unparteiischen.

Alexander Spitzer (4), TSV Ampfing

Alexander Spitzer ist einer der Neuzugänge des TSV Ampfing, der vom SV Wacker Burghausen aus der Regionalliga in die Bezirksliga mit seinem Zwillingsbruder wechselte. Hier scheint er sich wohlzufühlen: In der Bezirksliga Ost kommt er auf 15 Spiele, indem ihm zwei Tore und zwei Vorlagen gelangen. (Quelle: FuPa-Datenbank)

Hannes Wimmer (7), FC Aschheim

Am häufigsten Teil der Elf des Spieltags war Hannes Wimmer vom FC Aschheim. Der Neuzugang kam im Sommer vom BCF Wolfratshausen. Mit sieben Vorlagen ist ein großer Teil der geschossenen Tore seiner Mannschaftskollegen ihm zu verdanken. (Quelle: FuPa-Datenbank)

Sturm:

Ivo Petrovic (5), FC Töging

Der 22-jährige Ivo Petrovic spielt seine zweite Saison beim FC Töging und kam davor vom Landesliga-Absteiger TSV Ampfing. In 13 Partien netzte er sechsmal.

Mike Opara (5), VfB Forstinning

Der Knoten bei Mike Opara ist in der Bezirksliga Ost wieder geplatzt. Der Torjäger erzielte bis dato 15 Treffer und steuerte neun Vorlagen bei. Mit dem VfB spielt Opara eine zentrale Rolle und hat große Ziele. (Quelle: FuPa-Datenbank)

Antonio Saponaro (3), FC Aschheim

„Toni“ trifft und trifft und trifft. Der 32-Jährige spielt aktuell seine zweite Saison in der Bezirksliga für den FC Aschheim und kam zur vor, mit der Empfehlung von 41 Toren aus der Kreisklasse nach Aschheim. Beim FCA knüpft er fast nahtlos an seine starken Leistungen an. In 38 Bezirksliga-Spielen knipste Saponaro 31-mal.

Zur Grafik der Elf der Hinserie der Bezirksliga Ost in voller Auflösung.

Hinweis: Die Elf der Hinserie der Bezirksliga Süd erfolgt um 14:00 Uhr. Die Elf der Hinserie der Bezirksliga Nord um 17:30 Uhr.

Fehler gefunden? Dann schreibt uns auf Instagram.