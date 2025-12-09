Elf der Hinserie der BZL Nord: Besel grandios – sechs Teams dabei

Die Elf der Hinserie der Bezirksliga Nord ist da. Die meisten Stimmen (7) erhielt Dominik Besel. Insgesamt sechs verschiedene Teams wählten die FuPa-User in die Elf der Hinserie.

Zweimal schaffte es Paul Maiberger in die Elf des Spieltags, kein anderer Keeper schaffte das häufiger. Dabei stand der 21-Jährige achtmal im Kasten des FC Langengeisling und hielt seinen Kasten dreimal sauber. Der Keeper kam im Sommer 2024 aus Kirchheim , und etabliert zu einer Alternative zu Routinier Michael Hierl.

Nikolaos Mangasaros (3), SV Nord München-Lerchenau

In der Verteidigung schaffte es Nikolaos Mangasaros in die Auswahl. Der Grieche absolvierte 16 Partien für den SV Nord. In 16 der 17 Bezirksliga-Spiele von München-Lerchenau begann der 26-Jährige. Nur Keeper Matthias Angermeir und Yasir Ammar Sami spulten mehr Minuten ab.

Martin Deutinger (3), SV Walpertskirchen

Ebenfalls dreimal in die Elf des Spieltags beförderte sich Martin Deutinger. Für den SV Walpertskirchen stand er 17 Partien auf dem Platz und traf zweimal das gegnerische Tor. Auch dank „Deite“ ist der SVW die Bezirksliga-Überraschung.

Tobias Rauch (5), SV Walpertskirchen

Komplettiert wird das Abwehr-Trio von Tobias Rauch. Der 20-Jährige schaffte es fünfmal in die Elf der Woche, legte drei Treffer auf und schoss zwei selbst. Rauch spielt seit der Jugend für den SV Walpertskirchen, und war bereits im Kreisliga-Meister-Jahr gesetzt.

Mittelfeld:

Dominik Besel (7), SV Nord München-Lerchenau

Der U19-Trainer traf in 15 absolvierten Partien 17-mal ins gegnerische Tor. Dabei erzielte er ein Viererpack am 13. Spieltag gegen den FC Fatih Spor Ingolstadt und einen Fünferpack gegen den TSV Gaimersheim. Mit sieben Stimmen ist er der meistgewählte Spieler der Bezirksliga Nord.

Edin Smajlovic (4), SV Nord München-Lerchenau

Ebenfalls vom SV Nord München-Lerchenau schaffte es Edin Smajlovic in die Auswahl. Der Bosnier ist seit der Saison 18/19 Stammspieler in München-Lerchenau und überzeugte auch in der Hinrunde mit vier Treffern und fünf Assists.

Maik Vogel (3), VfR Garching

Maik Vogel, der unter anderem auch für die Zweitvertretung des VfR Garching in der Kreisliga spielt, ist ebenfalls Teil der Elf der Hinrunde mit drei Berufungen. Für die erste Mannschaft lief er zuletzt am 12. Oktober auf, genügend Stimmen sammelte er trotzdem.

Felix Fischer (4), SC Eintracht Freising

Der Kapitän des SC Eintracht Freising komplettiert das Viergespann. Felix Fischer absolvierte alle 17 Partien diese Saison und kommt auf acht Tore und vier Vorlagen. Kein SEF-Spieler stand länger auf dem Rasen als Fischer. Ein Baustein, auf den Neu-SEF-Trainer Mijo Stijepic in Freising bauen kann.

Sturm:

Mario Dipalo (4), SpVgg Altenerding

Der 22-Jährige kam diesen Sommer vom SK Srbija München zur SpVgg Altenerding. Dipalo, der schon in die Bayern- und Landesliga hineinschnupperte, netzte achtmal und legte genau so viele Tore auf.

Wiam Takruki (3), SpVgg Altenerding

Sein Teamkollege Wiam Takruki schaffte es ebenfalls dreimal in die Auswahl und wird mit einer Berufung ins Team der Hinserie belohnt. Dem Altenerdinger Eigengewächs gelang in 17 Spielen zehn Scorer. Top-Einstand in seiner ersten Bezirksliga-Saison als Stammspieler.

Joshua Steindorf (3), SC Eintracht Freising

Der Top-Transfer macht Top-Sachen: Joshua Steindorf wechselte aus Schwaig nach Freising und zahlte das Vertrauen mehrfach zurück. In neun Spielen gelangen dem 23-Jährigen elf Tore, nur Dominik Besel und Nico von Swiontek Brzezinski vom TSV Gaimersheim trafen häufiger, der trotz dreier Berufungen die Elf der Hinserie knapp verpasst.

Wie kommt die Elf der Woche zustande?

