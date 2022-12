Elf der Hinrunde in Bezirksliga Ost: Brüderpaar im Mittelfeld – Top-Torjäger Hauser fehlt Spinner einziger Kastl-Spieler

Die Hinrunde der Saison 2022/2023 ist vorbei, die Teams der Bezirksliga Ost sind in der Winterpause. Doch wer waren die Besten? Eure Elf des Jahres.

Oberbayern – 18 Spieltage wurden in der Bezirksliga Ost gespielt, jetzt sind die Mannschaften in der Winterpause. Für die meisten Teams stehen noch zwölf Spiele aus, einige haben durch Nachholspiele noch 13 oder sogar 14 Partien vor der Brust. Am 4. März 2023 eröffnen der FC Töging und der TSV Buchbach II die Rest-Rückrunde. Nach dem Faktencheck des vergangenen Halbjahres folgt nun die „Elf der Hinrunde“. Absteiger TSV Kastl überragt alles, die Mannschaft von Trainer Slaven Jokic (wir sprachen mit ihm im Live-Interview) steht mit neun Punkten Vorsprung auf dem ersten Tabellenplatz. Doch wer schaffte es in eure Top-Elf?

Torwart: Langengeislings Neuzugang schlägt direkt ein

Im Tor steht Langengeislings Michael Hierl. Der 29-Jährige wechselte erst im Sommer vom VfB Forstinning zum FCL, hat sich seinen Stammplatz aber sofort erkämpft. 17 Spiele absolvierte Hierl für seinen neuen Klub, nur einmal stand Ersatztorwart Christian Brader im Tor. Insgesamt dreimal spielte der 29-Jährige zu null, 31 Mal musste der Schlussmann hinter sich greifen. Interessant: Der FC Langengeisling steht „nur“ auf Tabellenplatz zehn – außerdem kassierten neun Mannschaften in der Liga weniger Gegentreffer. Trotzdem ist Michael Hierl mit drei Nominierungen für die „Elf der Woche“ euer Schlussmann der Hinrunde.

Abwehr: Dorfens Dauerbrenner von zwei Nachwuchstalenten komplettiert

Mit fünf Nominierungen hat Alessandro Marazzo einen Platz in der Hinrunden-Elf sicher. Der Verteidiger ist erst in diesem Sommer aus der U19-Bayernliga-Mannschaft des SV Wacker Burghausen in den Herrenbereich zum FC Töging gewechselt, ist aber in der Bezirksliga sofort gut angekommen – 15 der 17 möglichen Partien absolvierte das Nachwuchstalent. Auch Marazzo ist ein Grund dafür, dass der FC derzeit auf Tabellenplatz vier steht und um den direkten Wiederaufstieg kämpft.

Komplettiert wird das Abwehrtrio von zwei Verteidigern von Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Den ersten der beiden Plätze sichert sich Andreas Hartl vom TSV Dorfen. Der Kapitän des Bezirksligisten kam zwar diese Saison durch kleinere Verletzungen nur elf Mal zum Einsatz, konnte aber trotzdem vier Tore erzielen und wurde viermal für die „Elf der Woche“ nominiert.

Der Dritte im Bunde ist Lukas Piendl von Aufsteiger SV Ostermünchen. Der 19-Jährige wechselte im Sommer vom Landesligisten SV Bruckmühl zum Neu-Bezirksligisten und wurde dort schnell zum Abwehrchef. Das Nachwuchstalent absolvierte jedes Spiel von Anfang an und konnte gegen Landesliga-Absteiger SB Rosenheim sein erstes Tor im Herrenbereich erzielen. Viermal wurde der Verteidiger in die „Elf der Woche“ gewählt – trotz seiner guten Leistungen muss der 19-Jährige aber nochmal eine Schippe drauflegen. Sein Team steht auf einem Abstiegsrelegationsplatz, allerdings ist es nur ein Punkt Abstand zum rettenden Ufer.

Mittelfeld: Spinner einziger Spieler vom TSV Kastl – zwei Brüder schaffen es

Im Mittelfeld sind zwei Brüder in der Elf der Hinrunde. Sowohl Julian Reisner vom SV Ostermünchen als auch Bruder Dominic Reisner von der SG Raubling schafften es in die Top-Elf. Julian erzielte in zwölf Spielen für den SVO ein Tor und wurde von euch dreimal nominiert, während Dominic für Raubling 16 Mal auflief, dabei drei Treffer erzielen konnte und insgesamt fünfmal einen Platz in der Elf der Woche ergattern konnte. Die beiden spielten früher gemeinsam beim TSV Au, in der vergangenen Spielzeit gelang dem Brüderpaar mit ihren jeweiligen Teams der Aufstieg in die Bezirksliga.

Neben den beiden hat es Benedikt Randlinger in die Elf der Woche geschafft. Die Nummer zehn spielt seit 2014 beim TSV Peterskirchen – in der ersten Bezirksliga-Saison nach dem Aufstieg letztes Jahr verdient sich der Spielmacher mit zwei Nominierungen für die Elf der Woche einen Platz in der Elf der Hinrunde. Tabellarisch gesehen ist die Situation für Peterskirchen aber nicht so rosig – Tabellenplatz 16 und zwei Punkte Rückstand zum Nichtabstiegsplatz ist die aktuelle Lage. Auch Randlinger kann da nochmal eine Schippe drauflegen, der 29-Jährige überzeugte zwar immer mit seinen Leistungen, erzielte aber erst einen Treffer.

Den letzten Platz im Mittelfeld bekommt Sebastian Spinner vom TSV Kastl. Der Torjäger des Tabellenführers führt mit 14 Treffern gemeinsam mit Michael Hauser (der es trotz 14 Toren nicht in die Top-Elf geschafft hat) vom SV Saaldorf die Torschützenliste in der Bezirksliga an und wurde siebenmal für die Elf der Woche nominiert. Der Absteiger der vergangenen Spielzeit spielt eine herausragende Saison – Torjäger Spinner trägt einen großen Teil dazu bei. 14 Tore und zehn Assists in 17 Spielen – mit dieser Quote ist er aus eurer Elf der Hinrunde natürlich nicht wegzudenken. Interessant aber ist, dass er der einzige Spieler des TSV Kastl in dieser Hinrundenelf ist.

Angriff: Auch SK Srbija mit nur einer Nominierung – Mancusi mit 20 Scorerpunkten

Auch Alexander Lallinger von der SG Raubling sammelte sieben Nominierungen für die Elf der Woche. Der Stürmer erzielte sieben Tore in 18 Spielen und schoss den Aufsteiger auf Tabellenplatz acht. Sein Höhepunkt in der Hinrunde war ein Dreierpack gegen den FC Langengeisling.

Und auch Luca Mancusi zeigte in der Hinrunde überragende Leistungen. Für den SV Waldperlach traf der 22-Jährige elfmal ins Schwarze, neun weitere Treffer legte der Stürmer auf. Sechsmal wurde er in die Elf der Woche gewählt – und das, obwohl er nur 14 Spiele bestritt. Der SV Waldperlach steht in der Tabelle im Niemandsland – nach oben und nach unten sind es je neun Punkte Abstand.

Komplettiert wird die Elf der Hinrunde von Antonio Saponaro vom SK Srbija. Der Kreisliga-Aufsteiger steht zurzeit auf Tabellenplatz zwei, doch auch hier schaffte es nur ein Spieler in die Hinrunden-Elf. Saponaro wurde fünfmal nominiert, erzielte für SK Srbjia neun Tore in 15 Spielen und ist mitverantwortlich für den Erfolg in der ersten Bezirksliga-Saison der Mannschaft.

Wie kommt die Elf des Jahres zustande?

Die „Elf des Jahres“ wählt ihr hauptsächlich selbst. Die Spieler, die es in der bisherigen Spielzeit am häufigsten in die „Elf der Woche“ geschafft haben, machen den Sprung in die „Elf des Jahres“. Für die Nominierung der „Elf der Woche“ gibt es aber auch weitere Kriterien und Faktoren. Neben den abgegebenen Stimmen beeinflussen auch Statistiken, Tore und Vorlagen das Wochen-Ranking. Spieler, die weniger als 20 Minuten im Einsatz waren, werden außerdem nicht berücksichtigt. (Thomas Jank)