Elektro Freitag stattet C2-Junioren der JFG Schwarze Laber aus

Die C2-Junioren der JFG Schwarze Laber (Kreisklasse) freuen sich über neue Aufwärmshirts und Fleecejacken. Möglich wurde die Ausstattung durch das Sponsoring von Elektro Freitag, der die komplette Mannschaft sowie das Trainerteam mit einheitlicher Teamkleidung versorgt hat.

Das C2-Trainerteam Markus Segerer, Tobias Pappler und Florian Ott zeigt sich einhellig begeistert: „Für unsere Jungs ist das ein echtes Highlight. Im einheitlichen Outfit aufzuwärmen und aufzutreten, gibt den Spielern ein starkes Wir-Gefühl und wirkt einfach professionell – auch im Jugendbereich. Man merkt sofort, dass die Motivation noch einmal steigt.“

Die neuen Aufwärmshirts kommen künftig bei allen Punktspielen sowie im Trainingsbetrieb zum Einsatz. Die Fleecejacken sorgen vor allem in der kalten Jahreszeit dafür, dass die Spieler vor und nach den Partien sowie bei Auswärtsspielen einheitlich und witterungsangepasst gekleidet sind. Damit wird sowohl der sportliche Auftritt geschärft als auch die Identifikation der Jugendlichen mit Mannschaft und Verein sichtbar gestärkt.

Das Trainerteam betont zudem die Bedeutung solcher Partnerschaften:

„Ohne lokale Unternehmen wie Elektro Freitag wäre diese Form der gezielten Jugendförderung kaum möglich. Die Unterstützung kommt direkt bei den Kindern und Jugendlichen an – das sieht man an den strahlenden Gesichtern, wenn sie im neuen Outfit am Platz stehen. Es ist auch ein klares Zeichen der Wertschätzung für unseren Nachwuchs und für das ehrenamtliche Engagement rund um die Mannschaft.“

Die JFG Schwarze Laber bedankt sich herzlich bei Elektro Freitag für die großzügige Unterstützung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Durch das Engagement regionaler Partner können Rahmenbedingungen geschaffen werden, die leistungsorientierten Jugendfußball und Freude am Teamsport nachhaltig verbinden.

Über Elektro Freitag

Elektro Freitag ist ein in der Region verwurzelter Fachbetrieb für Elektrotechnik und moderne Energielösungen. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Leistungen – von klassischen Elektroinstallationen über Gebäudetechnik und Beleuchtungslösungen bis hin zu zeitgemäßen, energieeffizienten Konzepten für Privatkunden, Gewerbe und Kommunen.

Mit seinem Engagement im Jugend- und Vereinsbereich unterstreicht Elektro Freitag seine Verbundenheit zur Region und übernimmt Verantwortung für die Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sport.